الامارات | انتبهوا إلى أعراض ارتفاع ضغط الدم بجديّة.. بروفيسور ألماني ينصح الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن انتبهوا إلى أعراض ارتفاع ضغط الدم بجديّة.. بروفيسور ألماني ينصح الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أطباء في الرابطة الألمانية لطب الباطنة أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يصيب الشباب، ونصحوا هذه الفئة بأنه ينبغي عليهم أخذ أعراض ارتفاع ضغط الدم على محمل الجد، والتي تشتمل اضطرابات النوم والصداع والدوار، وفي حالة الارتفاع الشديد في ضغط الدم يمكن أن يشعر المرء بألم مفاجئ في الجزء العلوي من الجسم أو حدوث خفقان شديد في القلب أو ضيق في التنفس.

وأضاف أطباء الرابطة أن مشكلة ارتفاع ضغط الدم تكمن في أنه لا يتم اكتشاف الإصابة به في أغلب الأحيان أو أنه لا يتم علاجه لفترة طويلة، وخلال تلك الفترة يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تلف أعضاء الجسم، ولذلك نصح بضرورة أخذ أعراض ارتفاع ضغط الدم على محمل الجد، وفحص ضغط الدم بصورة منتظمة.

من جهته، قال رئيس الرابطة الألمانية لطب الباطنة البروفيسور سيباستيان شيلونج، إن ارتفاع ضغط الضغط يعد من أكثر الأمراض الباطنة شيوعاً، والتي قد تصيب الشباب الرياضيين، ولذلك فإنه نصح بمراعاة أعراض المرض والتحقق من الأسباب المحتملة بشكل مبكر، وإلا فإن العواقب الوخيمة للمرض يمكن تظهر في سن الـ50 غالباً في شكل قصور في القلب أو الإصابة بالسكتة الدماغية أو مشاكل في الكُلى.

وفي البداية يمكن علاج ارتفاع ضغط الدم من خلال تغيير نمط الحياة، وإذا لم يجدِ ذلك نفعاً، فعندئذ يقوم الأطباء بوصف الأدوية والعقاقير للمرضى.

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