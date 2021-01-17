اختفاء تام.. إنجي خوري عقب أنباء القبض عليها بتهمة السب والتشهير (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اختفاء تام من منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع أنباء إلقاء القبض عليها في محيط منطقة «المزة» بسوريا، للتحقيق معها بتهم السب والتشهير بالفنانة اللبنانية وعارضة الأزياء «شيراز»، فضلًا عن تسللها إلى الأراضى اللبنانية بدون تصريح رسمي، لتختفي الفنانة السورية إنجي خوري عن الأنظار حتى الآن.

ومنذ 3 أيام، شاركت إنجي خوري آخر صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي ظهرت خلالها في وضع جريء بأزياء رمادية اللون بأكمام طويلة وأعلى الركبة، مع مكياج بسيط وشعر مرفوع.

ولم تظهر الفنانة نهائيا بعد تلك الصورة، التي أثارت حالة من الجدل حولها بسبب جرأتها، ومن أبرز التعليقات: «نفسي أشوفلك صورة عادية»، و«باين أوي الفوتوشوب، وكمان مش مضبوط»، و«دائما مثيرة يا إنجي».

يشار إلى أن التقارير الإعلامية أكدت أن شيراز وجهت إلى إنجي خوري عدة تهم بسبب تعرضها للتشهير على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الفنانة اللبنانية للجوء إلى القضاء.

فيما يلي أبرز المعلومات عن الفنانة السورية إنجي خوري «المثيرة للجدل» خلال النقاط التالية.

1- اسمها الحقيقي نجوى خليق الله.

2- يتابع إنجي خوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مليون و400 ألف شخص.

3- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها بملابس مكشوفة، تضمن ظهور منطقة حساسة بجسدها أثناء حديثها مع الجمهور منذ عدة أشهر، خلال جلوسها داخل مقهى أثناء تدخين الشيشة.

4- في فبراير الماضي، نجحت في التسلل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تخفيها بارتداء عباءة فضفاضة، للعبور عن طريق الحدود اللبنانية السورية.

5- ادعت خطفها على يد الفنانة اللبنانية قمر وطليقها الفنان اللبناني آدم، ما تسبب في التراشق اللفظي بينهما على منصات التواصل الاجتماعي، ما تسبب في استدعاء مكتب الآداب ومكافحة المخدرات لهما، للتحقيق في الأمر، والذي انتهى بتوقيع إقرار بعدم نشر أي شيء من شأنه الإساءة إلى الأخلاق والآداب العامة.

6 - اعتادت نشر جلسات تصوير بوضعيات مثيرة وجريئة مع ملابس مكشوفة.