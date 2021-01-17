تعرف على طريقة عمل الكشك

يعتبر الكشك من أفضل الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها.

وإليك طريقة عمل الكشك، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير كشك

كشك منقوع

بصل مفروم

مرقة

دقيق

لحم مسلوق مكعبات

ملح وفلفل

سمن

لية مكعبات صغيرة

عصير طماطم

ملح

خبز

طريقة تحضير كشك

- يقلب الكشك في المرق ثم يرفع على النار حتى يذاب الكشك ثم تضاف مكعبات اللحم.

- يذاب الدقيق في القليل من المرق على البارد ثم يضاف للكشك على النار.

- تذاب اللية على النار ثم يضاف السمن.

- يضاف البصل ورشة ملح وتقلب حتى تصفر ثم يضاف عصير الطماطم وتترك حتى تتسبك ثم تصب فوق الكشك ويقدم.