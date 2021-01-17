طنين الأذن..إشارة صحية خطيرة على الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون أمريكيون عن السبب الأساسي وراء طنين الأذن الذي يواجه الكثير من الأشخاص في حياتهم، مشيرين أن هذا الأمر قد يكون مردوده سلبيا على الشخص نفسه صحيا ونفسيا.

وذكر موقع "Express" البريطاني نقلا عن الدراسة الأمريكية بشأن طنين الأذن، أن هذه الظاهرة منتشرة عند الكثير من الأشخاص والذين يعانون من نقص في الفيتامين "بي 12" في الجسم، وفق ما ذكر موقع " سبوتنيك".

وبحسب الخبراء، فإن هذا الفيتامين مهم جدا للجسم بحيث أن دوره يقوم على إنتاج الكرات الحمر في الدم وخلايا الحمض النووي، كما أن الفيتامين مسؤول عن تنظيم عمل الجهاز العصبي.

وأشار التقرير المنشور أن نقص فيتامين "أ" في الجسم يؤدي إلى ضعف الاتصال بين الأعصاب، ما يساهم بحدوث طنين بالأذن مرفق بتنميل يصيب الذراعين والساقين وضعف في العضلات وقد يصل الأمر إلى حد فقدان ردود الفعل المرسلة من الأعصاب.

أما عن العلاجات الدوائية، فإنه لا توجد حاليًا أدوية مصممة خصيصًا لعلاج طنين الأذن، حيث ثبت أن بعض الأدوية، مثل بعض الأدوية المستخدمة لعلاج القلق، تخفف من طنين الأذن لدى بعض الأشخاص، لكن يجب الرجوع إلى الطبيب المختص قبل تناول تلك الأدوية.