قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل صينية مكرونة في الفرن، وذلك من خلال برنامجها «بالصحة والراحة» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل.

مقادير عمل صينية مكرونة في الفرن

مكرونة سباجيتي مسلوقة

ربع كوب فلفل حار جوليان

1 كوب طماطم مكعبات بالقشر

1 كوب بصل مكعبات نفس حجم الطماطم

ربع كيلو دجاج فيليه شرائح شاورما

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

زيت نباتي

ملح

فلفل أسود

توابل دجاج

ماء مغلي

طماطم مبشورة أو عصير طماطم

بشاميل

طريقة عمل صينية مكرونة في الفرن

يشوح البصل مع الطماطم ثم تضاف مكعبات الدجاج

يتبل بالملح والفلفل وبهارات الدجاج وتترك حتى تدخل في السوا

توضع المكرونة في بايركس ثم يوضع عليها خليط الدجاج بالطماطم

تضاف طبقة من البشاميل ثم تدخل الفرن حتى يحمر الوجه وتقدم