الامارات | فريق نيبالي يتسلق «الجبل المتوحش»

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق نيبالي يتسلق «الجبل المتوحش» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق نيبالي، أمس، في تسلق «كي 2»، ثاني أعلى قمة في العالم (8611 متراً)، والوحيدة بين القمم البالغ علوّها أكثر من 8000 متر، التي لم يتمكّن أحد من تسلقها شتاءً، كما أعلنت شركة «سفن ساميت تريكس» النيبالية.

وكتبت الشركة، عبر حسابها على «تويتر»: «لقد فعلناها! جرى تسلق (الجبل المتوحش) في قراقرم، خلال أخطر الفصول: الشتاء.. بلغ متسلقون نيباليون أخيراً قمة (كي 2)».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news