مكياج دخاني يليق بالمرأة العربية من سامي فارس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 يناير 2021 01:36 صباحاً - طالت أزمة كورونا عالم المكياج أيضاً، بحيث أصبحت المرأة ملتزمة بوضع الكمامة في أماكن التجمعات، وأصبحنا كخبراء تجميل نركز على منطقة العيون؛ لأنها المنطقة الوحيدة الواضحة والبارزة في الوجه، لذلك نخفف كريم الأساس، ونضع طبقة رقيقة منه" للحصول على glowy skin" بشرة صحية ندية. سامي فارس يشرح لنا أكثر جديد عالم الموضة بالمكياج فتابعي التفاصيل:

سامي فارس

الماسك وصيحات المكياج

المكياج الدخاني



الكمامة أصبحت جزءاً مهماً في حياة المرأة اليومية، وفي كل المناسبات، لذلك استغلت الكمامة ودمجتها في حياتهان ولقد أحببت هذا الدمج، خاصةً أن أقنعة الوجه مختلفة الألوان والتصميم، والتي يمكن اختيارها مع ما يناسب الملابس أثناء الخروج من المنزل، أو أنها أصبحت تصنع من نفس نوع الملابس المناسبة لجميع المناسبات، خاصة خلال هذه الفترة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

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أبرز خطوط مكياج 2021

المكياج الدخاني



أما بالنسبة لصيحات موضة المكياج، فأنا بكل صراحة لا أتابع الصيحات السنوية، بل أتابع ما يناسب المرأة والألوان التي تليق بها، لذلك أنصح كل امرأة بأن تعرف ما هو المكياج الذي يليق بها، ورسمة العين التي تناسب شكل عينها، وألا تنظر إلى الصيحات، بل تركز على المكياج الخاص بها والذي يناسبها أكثر، أما بالنسبة إلى المكياج الخاص بالتصوير للمشاهير، فأنا أتجه إلى الـ"artistic makeup"؛ وذلك بهدف التنويع والتغيير، وأحب أن أظهر أشياء جديدة.



معايير مكياج المرأة العربية

المكياج الدخاني



المرأة العربية معروفة بجمالها وجاذبية عينيها ولون بشرتها السمراء، بشكل مباشر نتجه إلى الـ smokey eyes""؛ لأن هذا اللوك في المكياج يبرز جمالها وجمال عينيها، ونعتمد الألوان الترابية في ظلال العيون ومحدد العيون الأسود تحديداً.

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نصائح مهمة للمرأة

المكياج الدخاني



لكل امرأة، أقدم نصيحتي بأن تهتم وتعتني ببشرتها، وأن تستعمل كريم النهار والمساء الخاص بنوع بشرتها، وأن تحافظ على نضارة بشرتها, وأن تداوم شهرياً على زيارة الطبيب المختص بالعناية وتنظيف البشرة. وبالطبع عليها أن تشرب المياه كثيراً، وأن تتناول الأطعمة الصحية التي تفيد بشرتها وعمر بشرتها، وإلى ذلك عليها أن تحمي بشرتها من الشمس، وتضع الكريم المرطب؛ كي لا تتأثر بشرتها بالأشعة المباشرة، وهكذا تحافظ على عمر بشرتها ونضارتها وشبابها.

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