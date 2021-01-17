5 نصائح لشعر صحي من ميغان ماركل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 يناير 2021 01:36 صباحاً - سواء كانت تعتمد تسريحة الشعر المموج أو تسريحة الكعكة الفوضوية، تعرف ميغان ماركل تماماً كيف تمنح شعرها مظهراً صحياً جذاباً في كل الأوقات. فهي تتبع العديد من الخطوات التي تحتفظ من خلالها بشعر مغذى وناعم وذات ملمس رائع. وفي هذا المقال، نرصد لك نصائح لشعر صحي تقدمها لك ميغان ماركل.



1- استبدلي أدوات التمليس بالملاقط

العناية بالشعر بأسلوب ميغان ماركل



تتسبّب أدوات تمليس وتصفيف الشعر ذات الحرارة العالية، في إضعاف الشعر وتغيير ملمسه الطبيعي بشكل تدريجي. لذلك، تنصحك ميغان ماركل باستبدال أدوات فرد الشعر بالملاقط التي تمكنك من الحصول على شعر ذات تموجات رائعة من دون أي جهد أو ضرر على شعرك.

تابعي المزيد : تسريحات شعر الكاريه القصير لإطلالة جذّابة



2- قصّي أطراف شعرك بانتظام

قص الشعر بانتظام



يساعد قص الشعر بشكل منتظم في تحسين صحته وتعزيز جمال مظهره، وهذا لا يعني أنه ليس بإمكانك التمتع بشعر طويل، بل بالعكس ستساعدك هذه الخطوة في زيادة نمو شعرك ومنع أطراف شعرك من أن تتكسر أو تنقسم أو تتقصف.

تابعي المزيد : تسريحات راقية لصاحبات الشعر الطويل



3- دللي شعرك بماسك منشط

Redken All Soft Mega Mask



يعيد العلاج العميق المنتظم إحياء الشعر الجاف والهش والمتقصف، كونه يمده بالترطيب الكافي والمغذيات اللازمة ويعزز من لمعانه، مما يجعله قوياً وصحياً. ويعد Redken All Soft Mega Mega Mask ماسك الشعر المفضل لدى ميغان ماركل نظراً الى أنه يوفر للشعر ترطيباً فائقاً وفوائد كثيرة.

تابعي المزيد : تسريحات شعر من إنستقرام تلهمك أجمل إطلالة



4- أضيفي المكملات الغذائية الى نظامك الغذائي

The Beauty Chef Collagen Inner-Beauty Boost



تعد ميغان ماركل من أشد المؤمنين بالمكملات الغذائية في دعم نمو الشعر. وهي تنصحك بشكل خاص بتناول The Beauty Chef Collagen Inner-Beauty Boost، فهو مزيج من البروبيوتيك ومستخلص بذور العنب والزنك والفيتامين سي والتوت، وكلها مكونات طبيعية تعمل على تقوية شعرك ومنحه مظهراً صحياً وحيوياً وتعزيز نموه.

تابعي المزيد : صيحات جمالية ستكون الأبرز في 2021



5- لا تشدي شعرك بشكل مبالغ فيه

تسريحة الكعكة الفوضوية



من المعروف أن المبالغة في شد الشعر تسبب له أضراراً كبيرة على المدى طويل، حيث تعمل على تكسره وتؤثر سلباً على فروة الرأس. ولهذا، نلاحظ أن ميغان ماركل غالباً ما تعتمد تسريحة الكعكة الفوضوية، فهي من جهة تضمن لها مظهراً شبابياً حيوياً، ومن جهة أخرى لا تضطرها الى شد أو سحب شعرها بقوة، مما يضمن لها دائماً أفضل النتائج.

تابعي المزيد : كم مرة يجب عليك قص شعرك وفقاً للخبراء؟