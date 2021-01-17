من صمّم فستان سيرين عبد النور المرصع بالكريستال الزمردي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 يناير 2021 01:36 صباحاً - في الحلقة الأخيرة من برنامج The masked singer على شاشة mbc، أطلت النجمة سيرين عبد النور بفستان براق أخضر طلبه خبير الأزياء سيدريك حداد خصيصاً لها.

صممت دار Sol Angelann الفستان نزولا عند طلب النجمة وتم تطريزه بمهارة حرفية عالية إذ تم استخدام ٧٠٠،٠٠٠ حجر من الكريستال الزمردي الأخضر. وقد نسق سيدريك حداد مع الدار الروسية العريقة التي تتخذ من إمارة دبي مركز لها في الشرق الأوسط. كما توسعت الدار لتطلق منه مايوه من القماش نفسه، إضافة إلى فستان آخر، باللون الأزرق الثلجي.



تألقت النجمة الحسناء بتسريحة رطبة وشعر مسرح إلى الوراء مع أقراط ماسية كبيرة.

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كيف تستطيعين الحصول على لوك مماثل:



يذكرنا الفستان قليلا بتصميم المبدع ألكسندر فوتييه الذي برع في تصميم فساتين براقة مع تركيز على الياقة المنخفض. الفستان متوافر إما على موقع الدار او على موقع Www.mytheresa.com

ومن النجمات اللواتي ظهرن بلوك مماثل نجد كلا من الإعلامية كارلا حداد ومايا دياب وغنى غندور.

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كيف ننسق هذا الزي؟



إليك ٣ طرق تساعدك لتنسيق هذا الفستان الرائع:

١- يمكنك ارتداء حذاء لامع نيود او أسود مع حقيبة كلاتش مماثلة.

٢- كما يمكنك ارتداء حذاء براق من اللون نفسه مع حقيبة ذهبية.

٣- أو يمكنك ارتداء صندل شفاف او ستيليتو pvc شفاف مع حقيبة من البلكسي.

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٣ اكسسوارات لا تفكري باللجوء إليها مع فستان مماثل:

١- العقد او السلاسل المتعددة في العنق، فالفستان لا يحتاج إلى مزيد من البهرجة.

٢- حذاء combat boots الذي يتجرأ البعض على ارتدائه مع فساتين السهرة.

٣- الأساور أو الساعة، فالأكمام الطويلة لن تفيها حقها لذا يمكن ارتداء أقراط هندسية أو خاتم كبير من مجموعة "بالعربي" للمصمم نادين قانصوه.

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