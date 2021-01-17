تعرفي على طريقة عمل برجر الدجاج

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل برجر الدجاج، وذلك من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل.

مقادير عمل برجر الدجاج

دجاج مفروم

بقسماط

بصل مفروم

ثوم مفروم

ملح وفلفل

بصل اخضر

جزر مبشور

بقدونس

للتقديم

باربيكيو صوص

بصل حلقات

كابوتشا

طماطم حلقات

خبز كايزر

للصوص

مايونيز

روزماري مجفف

ثوم مفروم

كاتشب

طريقة تحضير برجر دجاج

تفرم مكونات البرجر سويًا ثم يشكل البرجر.

يسوى البرجر بالفرن أو في القليل من زيت على النار

توضع مكونات التقديم في الخبز مع البرجر وتقدم الساندوتشات بالهنا.