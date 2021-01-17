«اللي متقلش» أول برنامج لفتاة من متلازمة داون: «حلم حياتي أستضيف السقا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«اللي متقلش» برنامج من نوع خاص بطلته هبة أسعد، فتاة من متلازمة داون، والتي قررت استثمار موهبتها ودراستها في تقديم محتوى إستثنائي، من خلال استضافة عدد من الشخصيات العامة منهم الدكتور صالح السقا والمنتج هشام سليمان وغيرهم من الشخصيات العامة التي تحلم بالتواصل معهم.

«أخدت وعد من وزيرة التضامن ووزير الشباب» تقولها هبة، التي لا تزال تدرس في كلية الإعلام، متمنية أن تصبح مذيعة مشهورة، مؤكدة أنها تبذل قصاري جهدها في المذاكرة وتنمية مهاراتها لكي تقدم محتوى مفيد ينال إعجاب الجميع.

انطلاق البرنامج

وتجهز حاليًا لأكثر من حلقة قبل انطلاق البرنامج الذي بدأ يتم عرض «البرومو» الخاص به، لافتة إلى أنها ظلت لفترة طويلة تحضر له وتعد «الإسكريبت»، وتدرس كل شخصية كي يخرج الحوار بشكل مختلف لا يشبه أي محتوى سابق، مؤكدة أن اختيارها لإسم «اللي متقلش» أنها تريد أن يخبرها الضيف بأشياء لم يقولها من قبل.

تحلم بإجراء حوار مع أحمد السقا

تقدم لها والدتها الدكتورة سونيا بيومي، الدعم اللازم، تساندها وتشجعها باستمرار: «حلم حياتها تعمل لقاء مع الفنان أحمد السقا بتحبه جدًا ونفسي يحقق حلم بنتي»، مؤكدة أنها تنام وتستيقظ على أمل أن تصل له وتهاتفه ويقبل دعوتها: «ذكية وشاطرة جدًا وبتحضر كويس عشان البرنامج يطلع بشكل جيد».

تشيد والدتها بجهود الدولة في دعم كل من هم في مثل حالة ابنتها، وفتح أبواب الأمل والفرص أمامهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي: «وده اللي شجع بنتي إنها تقدم محتوى بتحبه وهيسعدها بمساعدة شركة انتاج بتبنتها وخصصت فريق لبرنامجها عشان يطلع في أحسن شكل».

متعددة المواهب

وتعشق «هبة» المسرح أيضًا وتحضر حاليًا لمسرحية مترجمة من إخراج هاني أطامس ستتحدث فيها باللغة العربية الفصحى بجانب تصوير باقي حلقات البرنامج: «بشجعها طول الوقت وبتدرب كتير عشان تطلع أحسن ما عندها».