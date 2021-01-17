الامارات | بالصور.. «يوم العمر» بالكمامات في اليابان

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «يوم العمر» بالكمامات في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من انتشار فيروس «كورونا» وحالة الطوارئ العامة، قإن ذلك لم يمنع عدداً كبيراً من النساء في اليابان من الاحتفال بمناسبة تتسم بأهمية كبيرة على النطاق الشعبي، ألا وهي «يوم العمر»، وقد اعتادت فيه النساء ارتداء أجمل الثياب والظهور بأجمل حُلة.

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