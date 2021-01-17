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الامارات | بالصور.. «يوم العمر» بالكمامات في اليابان

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رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من انتشار فيروس «» وحالة الطوارئ العامة، قإن ذلك لم يمنع عدداً كبيراً من النساء في اليابان من الاحتفال بمناسبة تتسم بأهمية كبيرة على النطاق الشعبي، ألا وهي «يوم العمر»، وقد اعتادت فيه النساء ارتداء أجمل الثياب والظهور بأجمل حُلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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