الامارات | ‬طارق‭ ‬المنهالي يتغنى بجمال «شتاء‭ ‬الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن ‬طارق‭ ‬المنهالي يتغنى بجمال «شتاء‭ ‬الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق‭ ‬الفنان‭ ‬طارق‭ ‬المنهالي‭ ‬أغنيته‭ ‬الجديدة‭ ‬التي تحمل عنوان «‬أجمل‭ ‬شتاء‭ ‬في‭ ‬العالم.. ‬شتاء‭ ‬الإمارات»،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬مبادرة «أجمل‭ ‬شتاء‭ ‬في‭ ‬العالم»‭.‬ وقال‭ ‬المنهالي‭ ‬إن‭ ‬الأغنية‭ ‬تعد‭ ‬إسهاماً في هذه المبادرة التي تشجع على السياحة‭ ‬في‭ ‬ربوع الإمارات،‭ ‬وإبراز‭ ‬معالهما‭ ‬الحضارية‭ ‬والتراثية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الشتاء‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بجمال‭ ‬أجوائه‭ ‬وروعة‭ ‬طبيعته، وأضاف أن الأغنية‭ ‬من‭ ‬ألحان‭ ‬الفنان‭ ‬فادي‭ ‬الساري،‭ ‬ومن‭ ‬كلمات‭ ‬الشاعر‭ ‬عوض‭ ‬النعيمي،‭ ‬وتوزيع‭ ‬المايسترو‭ ‬معن‭ ‬الحسام،‭ ‬وميكس‭ ‬ماستر‭ ‬علي‭ ‬رمضان‭.‬

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