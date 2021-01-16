تريد فقدان الوزن أثناء النوم؟.. احرص على تناول هذا الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما نتحدث عن فقدان الوزن، فإن اتباع نظام غذائي هو أول ما يتبادر إلى أذهاننا، في حين أن الأنظمة الغذائية مثل الصيام المتقطع قد أحدثت العجائب للأشخاص الذين يعانون من فقدان الوزن، إلا أن هناك طرقًا أخرى سهلة يمكن أن تساعد في هذه العملية.

ووجدت دراسة جديدة أن تناول نوع شاي يمكن أن يساعد في حرق دهون البطن حتى عندما تكون نائمًا، وفقا لموقع " timesofindia".

ووجد باحثون من جامعة تسوكوبا في اليابان، أن شرب كوبين فقط من شاي أولونج، وهو الشاي الصيني التقليدي، يمكن أن يزيد من عملية حرق الدهون في الجسم، حتى أثناء نومك.

شاي أولونج لخسارة الوزن

تمامًا مثل جميع أنواع الشاي الأخرى، يحتوي الشاي الصيني الأسود على مادة الكافيين التي تعزز عملية التمثيل الغذائي عن طريق زيادة معدل ضربات القلب، لكن شاي أولونج له فائدة إضافية، فهو يزيد من تكسير الدهون، بغض النظر عن تأثيرات الكافيين.

بالنسبة للدراسة، تم تقييم استهلاك شاي أولونج مقابل الكافيين وحده على استقلاب الطاقة والدهون على مجموعة من المتطوعين الأصحاء.

النتائج

بعد دراسة المشاركين لمدة أسبوعين، وجد أن كلاً من شاي أولونج والكافيين النقي زاد من تكسير الدهون بنسبة 20 في المائة مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواءً وهمياً.

من النتائج المثيرة للإعجاب التي توصلت إليها الدراسة، أن التأثيرات الإيجابية لشاي أولونج على الجسم استمرت طوال الليل، على الرغم من الغرابة، فإن مجموعة الشاي الصيني الاسود أو مجموعة الكافيين النقي شهدت زيادة في إنفاق الطاقة، هذا يشير إلى أن المشاركين قد يطورون تحملاً للتأثيرات التحفيزية لكل من الشاي.

لم يلاحظ أي تغيرات كبيرة في نمط نوم أي من المجموعتين، في الوقت الذي استغرقه للنوم، على الرغم من حقيقة أن كلا العلاجين تضمن استهلاك الكافيين، وهو اضطراب في النوم.

هل يجب أن تبدأ في تناول شاي أولونج كل يوم؟

في حين أن الشاي الصيني الأسود يمكن أن يساعد في تكسير الدهون أثناء النوم، والذي يمكن أن يساعد في التحكم في وزن الجسم، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه التأثيرات يمكن أن تؤدي بالفعل إلى فقدان الدهون على مدى فترة طويلة من الزمن، ولكن بعد ذلك لا ضرر من تجربة الشاي حيث يقال أنه ليس له آثار جانبية.

يمكنك أيضًا تجربة تناول الشاي الخالي من الكافيين إذا كان الكافيين يعوق نومك.