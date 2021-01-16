منها إنقاص الوزن.. 8 فوائد صحية لتناول الجبن القريش يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الجبن القريش من الأنواع الأكثر شهرة والمحببة لدي الكثيرين، إذ يتم تصنيعها عن طريق تخمير الحليب بواسطة بكتيريا حمض اللاكتيك، بالإضافة إلى مذاقها الرائع وغناها بالعديد من العناصر الغذئية، فضلا عن كونها مصدرا قويا للبروتينات المهمة لصحة الجسم.

وفي التقرير نستعرض لكم العديد من الفوائد التي تعود على الجسم عند تناول الجبن القريش يوميا وفق ما جاء في موقع "otwt".

- غنية بالبروتينات والكالسيوم والصوديوم والزنك، كما أنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة وقليلة الدهون؛ لذا فهي تساعد على إنقاص الوزن.

- تساهم في التقليل بمخاطر الإصابة بسرطان الثدي، وذلك بسبب محتواها على فيتامين د ونسبة عالية من الكالسيوم.

- تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم لذا فهي تساعد على تحسين صحة العظام وتقوية المفاصل، والوقاية من هشاشة العظام لدي الأطفال.

- من أنواع الجبن المفضلة لدى لاعبي رفع الأثقال وكمال الأجسام وذلك لاحتوائه على البروتين، ونسبة قليلة من الدهون مقارنة بالأنواع الأخرى.

- ونظرا لمحتواها العالي من فيتامين د، تساعد على التقليل من الإصابة بالسكتات الدماغية، وتقليل التوتر والقلق.

- من الأطعمة المفيدة لصحة الحامل والتقليل من مخاطر تشوهات الجنين، نظرا لأنها تحتوي على حمض الفوليك.

- غنية بالبوتاسيوم الذي يعمل على توازن السوائل في الجسم، وتنشيط أعصاب العضلات والمخ بالإضافة إلى أنه يعمل على تخفيف تشنجات العضلات، والتقليل من الإصابة بالجلطات إذا تم تناولها بانتظام.

- كونها غنية بنسبة عالية من الفوسفور، تساهم في تسهيل عملية الهضم، وتحسين عمل الجهاز الهضمي بسلاسة.