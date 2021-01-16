معلومات عن الممثلة الإباحية «آن» بعد ظهورها بمسجد آيا صوفيا: أخرجت 54 فيلم بورنو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إنتقادات لاذعة وجهت إلى المسؤولين في تركيا، عقب نشر الممثلة الإباحية «ليزا آن»، صورة لها من داخل مسجد آيا صوفيا في تركيا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك خلال زيارتها إلى تركيا، مع حرصها على إخفاء وجهها بنقاب أسود اللون، نسقته مع سترة باللون نفسه و«جيب» قصيرة مع جوارب سوداء سميكة وطويلة، خلال وقوفها بشكل استعراضي داخل المسجد بتركيا، مردفة تعليق غامض على صورتها باللغة الإنجليزية، قائلة: «أبقى فضوليا...آيا صوفيا».

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الممثلة الإباحية المثيرة للجدل، خلال الفقرات التالية:

1- اسمها الحقيقي ليزا آن كوربورا.

2- ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية.

3- تبلغ من العمر 48 عاما.

4- عملت لعدة سنوات كممثلة في الأفلام الإباحية.

5- قررت ترك التمثيل في الأفلام «البورنو» خوفا من الإصابة بمرض الإيدز.

6- عملت أيضًا في مهنة الرقص بدون ملابس في الملاهي الليلية.

7- أخرجت 54 فيلما إباحيا.

8- سافرت إلى تركيا للمشاركة في حملة للترويج لمنتج جنسي، يساهم في إقامة علاقات حميمة آمنة للرجال والسيدات.

9- وصفتها العديد من المواقع الأجنبية بأنها أشهر ممثلة إباحية في التاريخ الأمريكي.