صاحبة دعوة تعدد الزوجات: مفيش حاجة اسمها جوزك للأبد «القلوب قلابة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت دعاء عبدالسلام صاحبة دعوة ومبادرة تعدد الزوجات، أنه ليس لديها أي مانع في هذا الأمر، وتوافق على أن تكون زوجة لرجل متزوج أو حتى أن يتزوج عليها زوجها بعد ارتباطهم، لكنها اعترضت على مصطلح «الضرة»، قائلة عن تلك الكلمة: «كلمة سيئة جدا، وتسيء للست»، لأن في البداية والنهاية، من يتزوج أمرأة مثلها، وكلنا معرضات بشكل أو بأخر أن نتزوج من رجال متزوجة بالفعل، ومصرحة «مفيش حاجة اسمها جوزك ده بتاعك على طول»، فالحياة مليئة بالمتغيرات والقلوب قلابة.

وأضافت خلال لقائها بحلقة اليوم السبت من برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، أنها على المستوى الشخصي، ليس لديها مانع أن يتزوج زوجها عليها ليس لمرة واحدة بل أكثر من مرة، كاشفة أن زوجها يحترمها جدا، وهي تحبه وتحترمه بشكل كبير، والعلاقة بينهم جيدة للغاية، لافتة «بيخاف على زعلي، وأنا كمان يهمني أن يكون مبسوط».

لو جوزي جيه قالي هتجوز عليكي هزعل عشان بيقولي احنا متفقين يخبي

فيما أشارت إلى أنه إذا جاء اليها زوجها يخبرها أن هناك امرأة أعجبته ويريد الزواج منها، في هذا الحالة ستحزن بكل تأكيد، ولكن حزنها سينبع من أنه جاء ليخبرها بذلك، مشددة أنها أخبرته بأنه عليه ألا يخبرها إذا فعل ذلك، «هزعل لأانه جيه قالي، لأني قايله لما تعمل كدا متقوليش».

لما جوزك ميقولكيش أنه هيتجوز هيحاول يراضيكي عشان متعرفيش

وأوضحت أن تلك ليست إزدواجية بل قمة العقل، لأنه حين تعرف بزواجه او ارتباطه، سيصبح الموضوع أمر واقع، وسأصبح مجبرة على التعامل مع هذا الوضع بالموافقة عليه أو رفضه، ولكن حين لا أعلم، سيكون شغله الشاغل حينها أن يحاول ان يرضيها ويخفي عليها فعلته، ولهذا تقول له من جديد «اتجوز لو أنت حابب تعمل ده، بس متقوليش».

الزوجة الأولى مش من حقها تعرف بأن جوزها هيتجوز عليها

وشددت «عبدالسلام»، أنه ليس من حق الزوجة الأولى أن تعرف بأن زوجها سيتزوج عليها، وهذا ما تؤيده بشكل كبير، وهذا من باب سلامته النفسية والحفاظ على بيتها، «لأن مفيش واحدة مهما كانت درجة حكمتها وثقافتها، جوزها لما يقولها أنا رايح أتجوز، هتقوله يا ألف ليلة بيضا».

فكرة زواج زوجهم مرة أخرى يجب أن يضعوها في حسبانهم

وطالبت الفتيات والسيدات بأن يكون في بالها دائما أن فكرة زواج زوجهم مرة أخرى موضوعة في الحسبان، مصرحة «مفيش حاجة اسمها جوزك ده بتاعك على طول»، فالحياة مليئة بالمتغيرات والقلوب قلابة.