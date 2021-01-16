فيروس كورونا: هل أحتاج إلى الحصول على لقاح إذا كنت مصابًا بالفعل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بدأت بالفعل عدة دول حول العالم حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد للفئات الأكثر ضعفا للحماية من المرض القاتل.

ويبقى السؤال.. هل أحتاج إلى الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا إذا كنت مصابًا بالفعل بكوفيد-19؟، هذا ما تكشفه صحيفة " express" البريطانية.

في انجلترا على سبل المثال، تم تلقيح ثلاثة ملايين شخص، ويتم الآن تطعيم مئات الآلاف يوميًا، حاليًا، المجموعات ذات الأولوية القصوى للتطعيم هي من هم فوق الثمانينيات، أولئك الموجودون في دور الرعاية والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

يوجد حاليًا ثلاثة لقاحات معتمدة للاستخدام في المملكة المتحدة: فايزر، وموديرنا، وأكسفورد، Pfizer / BioNTech و Oxford / AstraZeneca و Moderna.

يتم إعطاء كل هذه اللقاحات على جرعتين، وستحصل على حماية جيدة من المرض في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تلقي جرعتك الأولى.

يمكن إعطاء الجرعة الثانية في أي وقت بين ثلاثة و 12 أسبوعًا بعد الأولى.

تكمل الجرعة الثانية الدورة، ومن الضروري للغاية أن تحصل على كلتا الجرعتين وإلا فلن تكون محميًا من الفيروس.

في البداية، كانت إستراتيجية لقاح فايزر Pfizer هي تقديم الجرعة الثانية للأشخاص بعد 21 يومًا من الجرعة الأولية، حيث تبدأ المناعة الكاملة بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية.

هل أحتاج إلى الحصول على لقاح كوفيد إذا كنت مصابًا بالفعل بفيروس كورونا؟

وفقًا لـ هيئة الصحة البريطانية، يجب أن تحصل على لقاح حتى لو كنت مصابًا بالفعل بالفيروس.

وتنصح الهيئة: "حتى إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا بالفعل، فلا يزال بإمكانك الحصول عليه مرة أخرى، سيقلل اللقاح من خطر إصابتك بعدوى أخرى وخطورة الأعراض إذا أصبت بها مرة أخرى".

وتضيف: "إذا أثبتت مؤخرًا إصابتك بفيروس كورونا - حتى إذا لم تكن لديك أعراض - فيجب عليك الانتظار حتى 4 أسابيع بعد تاريخ الاختبار قبل الحصول على اللقاح، فاللقاح هو أفضل حماية لك ضد فيروس كورونا".

الفئات التي يجب أن تتلقى اللقاح أولا

المقيمين في دور رعاية كبار السن ومقدمي الرعاية لهم.

80 عامًا وما فوق والعاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية في الخطوط الأمامية.

75 سنة وما فوق.

الأشخاص البالغون من العمر 70 عامًا وأكثر والأفراد المعرضين للخطر سريريًا.

تبلغ من العمر 65 عامًا فأكثر.

من 16 إلى 64 عامًا يعانون من ظروف صحية خطيرة.

60 سنة وما فوق.

55 سنة وما فوق.

50 عاما وما فوق.