أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر الخروج إذا شعرت بهذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

الخروج من المنزل إذا شعرت بأعراض تنفسية

عادة يقبل عليها الكثيرون رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

الخروج من المنزل وأنت تشعر بأعراض تنفسية يجعلك عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا، ونقل الفيروس للآخرين.

كيف نحمي أنفسنا؟

البقاء في المنزل وتجنب الخروج إذا شعرت بأعراض تنفسية.