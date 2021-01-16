رانيا يوسف ترقص على أغنية «بنت الجيران» ومتابعون: «روبي الغلابة» (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مقطع فيديو قصير، لا يتجاوز الـ50 ثانية، شاركته الفنانة رانيا يوسف منذ قليل، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وجاء به وصلات رقص لها خلال إستضافتها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «ليلة الخميس» المذاع عبر فضائية «mbc مصر».

وجاء مقطع الفيديو عقب 24 ساعة من تصدرها محرك البحث جوجل، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل عن الحب والزواج والحجاب خلال الحلقة نفسها.

جمهور رانيا يوسف يتفاعل مع رقصها في «ليلة الخميس»

وتضمن مقطع الفيديو، وصلة رقص لرانيا يوسف بفستان أسود قصير بأكمام ممتدة حتى المعصمين، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات، ومكياج سموكي، خلال تمايلها على نغمات المهرجان الشعبي «بنت الجيران» مع حسن شاكوش.

كما تضمن مقطع الفيديو، ظهورها خلال رقصها وغنائها «من حبي فيك يا جاري» للمطربة الراحلة حورية حسن، فضلا عن لعبها «كاريوكي» على نغمات أغنية «محصلش حاجة» لسميرة سعيد.

ومنذ نشرها لذلك المقطع المصور، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها، بآلاف المشاهدات وتسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «رانيا يوسف أنتي بقيتي روبي الغلابة»، و«كابتن مجدي عبدالغني مبسوط أوي بالرقصة»، و«رانيا يوسف هى الأنوثة كلها».

رانيا يوسف تثير الجدل في 2021

ومن خلال استضافتها في برنامج «ليلة الخميس»، أكدت الفنانة أنها لا ترغب في تكرار تجربة الزواج: «لابد اعترف إني مكنتش عايزة اتجوز.. بس المجتمعات العربية بتجبرك إنك تأخد الخطوة دي.. لكن رانيا يوسف مش هتتجوز تاني.. ولو حبيت هكمل قصة حب من غير ما أتجوز.. لأن الجواز بالنسبة ليا بيت وأسرة وعيال، وأنا عندي بنتين».

وجاء ذلك التصريح الذي أثار جدلًا واسعًا، بعد أيام من الانتقادات التي لاحقتها، خلال لقائها التلفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس، بسبب حديثها عن إرتداء أزياء جريئة تظهر مفاتنها ومناطق حساسة بجسدها خلال المهرجانات الفنية، موضحة: «هي مؤخرتي أنا بس اللي ظاهرة! دي مؤخرة الفنانات كلهم تقريبا، بس أنا يمكن مؤخرتي مميزة.. يمكن عشان كده.. ولقيتها حلوة.. ولما يبقى عندك حاجة حلوة ليه ماتظهرهاش، تخبيها ولا تظهرها وأنا من رأيي إنه لو عندي حاجة حلوة بـ(أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) لو عندك بيت حلو اظهره، ولو عندك شغل حلو اظهره».