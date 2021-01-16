الجمهور يشبه مي حلمي بـ جورجينا: أحلى منها والسبب مقطع فيديو

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الإعلامية، مي حلمي متابعيها بمقطع فيديو جديد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لجزء من تقديمها برنامجها الجديد «الحكم».

وظهرت الإعلامية، وهي تستعرض رشاقتها، مرتدية بدلة فورمال، باللون الأسود، مع حذاء لامع بكعب، معتمدة على الشعر المنسدل كالمعتاد.

وسرعان ما بدأ المتابعون يتفاعلون مع الفيديو المنشور، وعبر رسائل الإعلامية، التي بدأت تشارك بها متابعيها عبر خاصية «الاستوري».

وكان متابعي الإعلامية، قاموا بتشبيهها بصديقة اللاعب رونالدو، جورجينا، معلقين «جورجينا العرب»، «جوروجينا الغلابة»، «انتي أحلى من جوروجينا»، الأمر الذي قابلته الإعلامية بالترحاب.

مي حلمي تتحدث عن انفصالها

وكانت نشرت «مي» مؤخرًا عدة مقاطع فيديو عبر خاصية «استوري» عبر حسابها على «إنستجرام»، تحدثت خلالها لأول مرة عن تفاصيل جديدة حول انفصالها من المطرب محمد رشاد، قائلة: «من أول ما اتلغى فرحي، وعمري ما اتكلمت أو قلت أسباب وببعد حياتي الشخصية».

وتابعت المذيعة: «الطلاق تجربة صعبة على أي ست، وميعرفوش أنا اتطلقت ليه، عشان الغدر والخيانة من أقرب الناس ليك».

واستطردت: «فيه كتير وقفوا جنبي ومعايا منهم الإعلامية ريهام سعيد، وسارة الطباخ فعلا ستات جدعة ودعموني».

وعلى الجانب الآخر، رد الفنان محمد رشاد على ما قالته طليقته، قائلا خلال مقطع فيديو عبر «إنستجرام»: «مكنتش عاوز أحكي ولا أتكلم، وساكت عشان ده اللي أتربيت عليه، لكن أنا مش وحش، ومش بمثل».

واختتم المطرب الشاب حديثه، قائلا: «ومش عاوز أتكلم لأن الله حليم ستار».