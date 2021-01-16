عمرو وهبة: «جروبات البنات على الواتس آب مليانة هزار إباحي وصور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطرق الفنان عمرو وهبة لمجموعات الفتيات الخاصة، عبر تطبيق «الواتس آب» من خلال مقطع فيديو، شارك به عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقال «وهبة» خلال المقطع المصور: «جروبات البنات مرعبة، ولو حد فاكر أنه يعرف بنت من غير مايشوفها على جروبها مع صحباتها على الواتس اب يبقة ميعرفهاش».

متابعا: «الجروب مهما كان اسمه، بيبقى مليان شخصيات مختلفة، فيه منهم اللي عمالة تبعت صورها حتى لو بالمايو وهي محجبة، وعاملة فيها موديل عشان تاخد رأي صحباتها، واللي بتهزر هزار أبيح، واللي عمالة تبعت ستيكرات».

مستطردًا: «في اللي بتشقي صحابها معاها وتقولهم يلا ننزل وبعدين تقول خطيبي مرضاش، واللي على طول مش فاهمة وعاوزة اللي يشرحلها أي حاجة، واللي صامتة وساكتة كأنها بتراقبهم».

وجاء المقطع الذي حقق تفاعل واسعًا من قبل الفتيات، اللاتي بدأ بالتعليق على الفور، مدونين: «وانت عرفت منين»، و«صح ده اللي بيحصل بس مين اللي قالك» وكثير من التعليقات المتفاعلة مع حديث عمرو وهبة.