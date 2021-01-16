سعر صادم لـ جاكيت سمير صبري في أحدث ظهور له

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في حوار تطرق للكثير من جوانب الحياة الفنية، والخاصة، حل الفنان سمير صبري، مساء أمس، ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس»، المذاع على قناة «الحياة».

وتطرق الفنان للحديث عن الكثير منأسراره العائلية، والأسرية، وعلاقاته العاطفية.

وعلى الفور، تصدر «صبري» محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاته الجريئة.

وتألق الفنان بجاكيت أسود مميز مُطعم بالجلد، من توقيع Emporio Armani، حيث وصل سعره إلى 975 دولارا، ما يتخطى الـ 15 ألف جنيه مصري.

أبرز تصريحات الفنان سمير صبري أمس

- كانت علاقته بوالده خاصة، مما جعل زوجة والده تغار من تصرفاته قائلاً، «كانت عايزة تبعدني عن أبويا، واتعلمت منه أنه عمره ما عاب في أمي ولم يذكرها أبدا إلا بالخير».

- علاقة الرجل بالمرأة لها قدسية خاصة، «على الرجل أن يحترم هذه القدسية والسرية ويحافظ على المرأة حتى لو علاقته بها انتهت».

- وجه الشكر لوالده ووالدته، «حتى عند انفصالهما كان هناك احترام وحب».

- رفض برامج المقالب، التي تقدم في شهر رمضان: «أنا ضد برامج التهزيق اللي بتحصل في شهر رمضان، يهزقوا النجم والنجمة ويبهدلوهم ويشقلبوهم، مهما كانت الفلوس، الفنان له احترامه ووقاره».

- لا أستطيع التخيل أن أكون مكان شخص آخر غير سمير صبرى الفنان.

- كتب زاهي حواس مقدمة كتابه الأول،«طلبت منه أن أضع الكلام في مقدمة كتابي، وأول لقاء لزاهي حواس كان معي في النادي الدولي».

- أتمنى تقديم كتاب آخر وذكريات أخرى عن النجوم وأسرار، وصاحب دار النشر يشجعني كثيرا للقيام بكتابة الجزء الثاني من حكايات العمر كله.

- الوجوه الجديدة دورها في المهرجانات استعراض جمالهم من خلال الفساتين فقط .

- لا بد للمهرجانات أن تلتفت إلي النجوم الكبار ويتم دعوتهم ليكونوا واجهة مشرفة مثل سميرة أحمد ونبيلة عبيد وغيرهم.

- سبب تسميتي بـ«ملك الأفراح» هو عمار الشريعي عندما ذهبت معه فرح وكنت دائم التواجد معه في بيته.