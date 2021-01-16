كورونا اليوم: عرض جديد للفيروس.. ومفاجأة بشأن السلالة البرازيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

عرض جديد للفيروس

البروفيسور تيم سبيكتور عالم أوبئة حذر من من "لسان كوفيد" وهو عرض جديد "غريب" يؤثر على المصابين بفيروس كورونا، ودعا إلى ضروة إلى الانتباه إليه وتصنيفه ضمن قائمة أعراض "كوفيد-19"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال البروفيسور سبيكتور: "واحد من كل خمسة أشخاص مصابين بكوفيد لا يزال يعاني من أعراض أقل شيوعا لا تظهر في قائمة أعراض كورونا الرسمية، مثل الطفح الجلدي الجديد أو تقرحات في الفم، هناك أعداد متزايدة من لسان كوفيد وتقرحات غريبة بالفم. إذا كان لديك أعراض غريبة أو حتى مجرد صداع وإرهاق فابق في المنزل".

مفاجأة بشأن السلالة البرازيلية

وفقا لـ" express" البريطانية، تبين أن فيروس المملكة المتحدة أكثر عدوى من سابقه، ولكن ليس بالضرورة أكثر فتكًا، يشبه البديل في جنوب إفريقيا بيولوجيًا مثيله في المملكة المتحدة، ولكن مع وجود طفرتين إضافيتين قد تتداخلان مع فعالية اللقاح، واتبع المتغير البرازيلي نفس المسار، حيث طور انتشارا كبيرا، على هذا النحو، فقد اعتمدت السلالة بعض الصفات من طفرات المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.

قال السير باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين في إنجلترا، إن السلالة البرازيلية تحتوي على بروتين متحور للفيروس، نعلم أن الطفرة البرازيلية لها بعض سمات البعض الآخر، إذن ما نراه هو أن الطفرات تظهر في جميع أنحاء العالم، وهي متشابهة تمامًا من حيث التغييرات، لذلك البرازيلي، مثل الجنوب أفريقي، لديه تغيير في موضع الشفرة الجينية 484 وهذا يغير جزءًا من البروتين."

كيف تكتشف إصابتك بكورونا عن طريق أظافرك وأذنك

في الآونة الأخيرة ، يُعتقد أنه يمكن أيضًا اكتشاف كورونا من خلال أظافرك وشحمة أذنك، في حين أنه قد يكون مفاجأة، فقد يكون هذا بسبب الارتباط بين الفيروس القاتل ومستويات الأكسجين في الدم، وفقا لموقع "timesofindia".

يمكن أن توفر الأظافر وشحمة الأذن نظرة ثاقبة لمستويات الأكسجين في الدم، والتي يمكن أن تشير أيضًا إلى ما إذا كنت مصابًا بـ COVID-19 أم لا، وفقًا لتطبيق Symptom Study ، يمكنك التحقق من مستويات الأكسجين لديك باستخدام مقياس التأكسج النبضي وهي عملية سهلة تسلط الضوء على شحمة أذنك أو أظافرك، وتحدد نطاق مستويات الأكسجين في جسمك.

10 علامات تشير إلى أنك قد تكون مصابًا بالفعل

قد تشير المعاناة من أي من هذه الأعراض العشرة إلى أنك مصاب بالفعل، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

فقدان الذاكرة وضباب الدماغ.

لسان كوفيد.

ألم المعدة.

التهابات العين.

إعياء.

صعوبة في التنفس.

تساقط شعر.

القلق والأرق.

فقدان السمع وطنين الأذن.

دوخة.