أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز: أحبك أكتر ما تتخيلي (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه بصورة جديدة له مع زوجته ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر العوضي، صورة تجمعه بزوجته، وعلق عليها: «عيد ميلاد سعيد حببتي، أحبك أكتر ما تتخيلي».

وكانت احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي، ونشرت عدد من الصور «سيلفي» التي تجمعهما، والتي ظهر خلال إحداها وهو يقبلها على خدها، مرفقة عليها تعليقها: «كل سنة وأنت طيب يا حبيبي».

وخلال الاحتفال بعيد الحب الشهر الماضي، نشرت الفنانة صورة لها، تجمعها بزوجها، وأظهرت احتضان «ياسمين» لزوجها، موجهة له رسالة باللغة الإنجليزية، قائلة: «بطلي».

وتفاعل العديد من الرواد مع صورة الفنانة وزوجها التي حصدت الآف تسجيلات الإعجاب، متمنين لهم دوام الحب والسعادة.

تفاصيل زواج ياسمين عبدالعزيز والعوضي

كان أعلن الثنائي زواجهما في شهر رمضان الماضي، وتحدث الفنان أحمد العوضي، عن زواجه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا أنها وقفت بجانبه معنويًا، وكان لها دور كبير في نجاحه في دور «هشام عشماوي» الذي جسده في مسلسل الاختيار، والذي عرض على شاشة «أون» ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وأضاف «العوضي»، خلال حواره في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة التليفزيون المصري، أن مسلسل «ونحب تاني ليه»، بطولة ياسمين عبدالعزيز، حقق نجاحًا كبيرًا، بفضل زوجته التي وصفها بـ«أهم نجمة في مصر».

وتابع: "كان هذا أنسب وقت يجري فيه إعلان الزواج ونحن في قمة نجاحنا، الحب لما يكون في حياة البني آدم بيكون دافع للنجاح، أنت بتنجح بيه وعلشانه، لما يكون الشخص اللي معاك بيساندك وفي ضهرك وبيشجعك بكلمة حلوة بيفرق معاك جدًا".