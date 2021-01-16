ياسمين صبري تمارس اليوجا.. ومتابعوها: «أهم حاجة المجوهرات» (صورة)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، أثناء ممارستها لتمرينات اليوجا.

وخلال الصورة، ظهرت «ياسمين»، مرتدية ملابس رياضية، وهي تمارس اليوجا، وأرفقت تعليقا، قائلة: «ابقَ دائما على الأرض».

ونالت الصورة، استحسان متابعيها، ومجموعة من التعليقات الساخرة، والتي جاء من بينها، «لا تسوي نفسك جورجينا يا طعمية، أهم شئ بالرياضة لبس المجوهرات»، في إشارة منهم لظهورها وهي مرتدية ساعة وأسورة في يديها خلال ممارسة التمرينات الرياضية.

«سيشن» مختلف لـ ياسمين صبري يثير إعجاب متابعيها

ومنذ أيام، شاركت الفنانة متابعيها، عبر موقع «انستجرام»، مجموعة من الصور خلال جلسة تصوير لها.

وظهرت «ياسمين» خلال جلسة التصوير بإطلالة أنثوية، حيث ركزت على ملامحها، كما حرصت على وضع مستحضرات التجميل المناسبة لوجهها دون مبالغة، واكتفت بوضع «إيموشن» شمس على الصور، حيث نالت الصور استحسان وتفاعل متابعيها.

والد ياسمين صبري مستاء من ارتفاع قيمة مسحة كورونا

وكان، أعرب الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، ورئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، عن استيائه من ارتفاع قيمة تحليل مسحة كورونا بالمعامل الخاصة، الذي وصل سعرها إلى ألفي جنيه، ودون عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقا: «تحليل مسحة كورونا بـ2000 جنيه.. ولا يدخل ضمن أي كروت تخفيض!!».

وعقب ما نشره، شاركت ابنته الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر خاصية القصص المصورة «استوري»، خلال حسابها الشخصي على تطبيق «إنستجرام»، لقطة مصورة وهي تداعب قطتها داخل الجيم الخاص.

آخر ظهور لياسمين صبري بإطلالة باهظة

ويذكر أن آخر ظهور للفنانة، حينما نشرت عبر حسابها على «إنستجرام» صورة لها مرتدية جاكيت بلوني الأبيض والأسود، من توقيع دار أزياء «بالمان» الفرنسية العالمية، وبنطلون أسود جلد، يبلغ سعره 4895 دولارًا أمريكيًا، حيث بلغ سعره أكثر من 76 ألف جنيه مصري.