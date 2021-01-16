الإصابة بكورونا تمنح مناعة لهذه المدة.. تعرف على علاقتها بالأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

على مدارالأشهر الماضية كشفت حالات عن عودة إصابتها بفيروس كورونا مرة أخرى، ما أثار تساؤلات كثيرة حول مدة المناعة بعد الإصابة، وبحسب بحث جديد أجرته جامعة ويسكونسن فإن شدة الأعراض تشير إلى الفترة التي تبقى فيها الأجسام المضادة بالجسم، ومدة المناعة التي تستمر لخمسة أشهر على الأقل، وفقًا لموقع "onlymyhealth".

خطر عودة الإصابة بعدوى كورونا

وكشفت الدراسة أنه بمجرد الإصابة بفيروس كورونا، يطور الجسم مناعة ضد الوباء لمدة خمسة أشهر على الأقل، فيما قد يصاب بعض الأشخاص بكورونا أكثر من مرة.

ويعتقد الخبراء أن مستوى الأجسام المضادة وخطر إعادة العدوى يعتمد على المناعة الفطرية، فالأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى هم أكثر عرضة للإصابة بالكورونا، كما لفتت الأبحاث إلى أن الأعراض تشير إلى مدى تعرض الشخص لخطر إعادة العدوى.

كم من الوقت يستمر الجسم المضاد؟

أخذ الباحثون عينات دم من 113 مريضًا يتعافون من كورونا على مدار خمسة أسابيع، تمت مقارنة عينات الدم بعد ثلاثة أشهر، وأثبت نتائج الأبحاث أن الأجسام المضادة من المرجح أن تستمر لفترة أطول لدى الرجال والأشخاص المصابين بمرض كورونا الحاد، وعادةً ما تنخفض الأجسام المضادة قريبًا في المرضى الذين ليس لديهم أعراض أو يعانون من أعراض أقل.

ويقول الباحثون إنه عندما يتعلم الجسم مكافحة العدوى، تبدأ الأجسام المضادة لكورونا في التطور، فتشير العديد من الأبحاث إلى أن الشخص قد يكون لديه أجسام مضادة لمدة 3 إلى 6 أشهر، بعد ذلك، تبدأ الأجسام المضادة في الهدوء، والأشخاص الذين لا يعانون من أعراض كورونا أو يعانون من أعراض منخفضة لديهم مناعة أقل من غيرهم.