أعراض سلالة كورونا الجديدة: 10 علامات تشير أنك قد تكون مصابًا بالفعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

مع تفشي فيروس كورونا، قد لا يدرك الكثيرون أنهم أصيبوا بالفعل ويمكن أن يكون لديهم مناعة ضد العدوى لمدة تصل إلى خمسة أشهر.

تراوحت علامات الإصابة بـ COVID-19 من السعال إلى أعراض أكثر غرابة مثل فقدان التذوق، يعتقد الخبراء الآن أن وجود أي من هذه الأعراض العشرة قد يشير إلى أنك مصاب سابقًا دون أن تدرك ذلك، فما هي الاعراض؟

قد تشير المعاناة من أي من هذه الأعراض العشرة إلى أنك مصاب بالفعل، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

أشارت الدراسات إلى أن أولئك الذين أصيبوا بـ COVID-19 ، قد يكون لديهم ما يصل إلى خمسة أشهر من المناعة.

ينصح خبراء الصحة بأهمية معرفة ما إذا كنت مصابًا بعدوى COVID-19 أم لا لضمان مناعتك.

كثير من الناس لا تظهر عليهم علامات الفيروس، ولكن بعد ذلك يواصلون تطوير العلامات الرئيسية.

وحذرت البروفيسور سوزان هوبكنز، كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا: "نحن نعلم الآن أن معظم الذين أصيبوا بالفيروس، وطوروا أجسامًا مضادة، محميون من الإصابة مرة أخرى، لكن هذا ليس كليًا، ونحن لا نعرف حتى الآن إلى متى تستمر الحمايةن بشكل حاسم، نعتقد أن الناس ربما لا يزالون قادرين على نقل الفيروس، هذا يعني، حتى إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالفعل بالمرض وأنك محمي، يمكنك أن تطمئن إلى أنه من غير المرجح أن تصاب بعدوى شديدة، ولكن لا يزال هناك خطر من أن تصاب بالعدوى وتنتقل للآخرين."

وقامت سوزان هوبكنز، بتجميع قائمة من العلامات التي تشير إلى أنك ربما تكون مصابًا بـ COVID-19 وقد تكون محصنًا نتيجة لذلك.

تشمل العلامات المحتملة التي تشير إلى احتمال إصابتك بعدوى COVID ما يلي:

فقدان الذاكرة وضباب الدماغ.

لسان كوفيد.

ألم المعدة.

التهابات العين.

إعياء.

صعوبة في التنفس.

تساقط شعر.

القلق والأرق.

فقدان السمع وطنين الأذن.

دوخة.

تعد مواجهة صعوبة في التركيز وتذكر التفاصيل شكوى شائعة لأولئك الذين أصيبوا بـ COVID-19 ولم يدركوا ذلك.

وقال أندرو جوين إن ذاكرته "تحطمت"، وأوضح أنه بدأ يشعر "بالضيق والإرهاق" في مارس، واستمر في إظهار أعراض COVID-19 ، واستمر مرضه الأولي لمدة 12 يومًا على الرغم من أنه لا يزال يشعر بالآثار حتى اليوم.

وأضاف: "حالتي ليست شديدة كما كانت قبل بضعة أشهر فقط، كانت هناك تحسنات حقيقية، خلال الأشهر السبعة الأولى أو نحو ذلك، عاد الإرهاق مرارًا وتكرارًا لدرجة أن القيام بمهام بسيطة في المنزل جعلني أتصبب عرقا هائلا كما لو كنت أشغل ماراثون لندن، لقد أصبت بالكثير من نوبات الدوار، ولم أصب بالدوار من قبل، وضباب الدماغ - في وظيفة حيث يجب أن تكون حادًا للغاية، فإن ذاكرتي قصيرة المدى قد تحطمت، كان علي أن أتعلم كيف أسير بنفسي".

ما هو لسان كوفيد

قد تكون إحدى العلامات التحذيرية "الأقل شيوعًا" لـ Covid تتطور في الفم، وفقًا للبروفيسور تيم سبيكتور ، الذي يدير تطبيق ZOE Covid Symptom Study

وقال إن حوالي 20 في المائة من جميع المرضى تظهر عليهم علامات ليست مدرجة في القائمة الرسمية للحكومة البريطانية لأعراض فيروس كورونا.

وأضاف أن أي طفح جلدي جديد أو تقرحات بالفم قد يكون سببها COVID-19، لكن سبيكتور حذر أيضًا من أن بعض المرضى قد يصابون بـ "ألسنة كوفيد".