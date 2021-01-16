عبايات ناعمة بتصميمات متنوعة من نوف التميمي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 يناير 2021 03:41 مساءً - تعتمد مدونة الموضة الإماراتية نوف التميمي على ارتداء العبايات بشكل كبير، وتتميز بالأسلوب المتنوع في اختيار موديلات العبايات، ولتصميمات مميزة فقد اخترنا لكِ أبرز موديلات العبايات وطريقة تنسيقها مع الإكسسوارات؛ لتحصلي على أفكار بسيطة ومفعمة بالأناقة.



تنسيق العبايات البيضاء بأسلوب حيادي من نوف التميمي

العبايات البيضاء



تفضل الكثيرات من النساء اعتماد العبايات البيضاء؛ لما توفره من أناقة مميزة مناسبة للصباح والمساء بأسلوب شبابي مرح، لذا تأنقت نوف التميمي بعباية بيضاء واسعة من القطن المصمم بأكمام منفوخة مزينة بمطاط، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات فضية لليد مع حذاء أسود بكعب لمظهر حيادي ناعم، وفي خيار حيادي مميز أطلت بعباية بيضاء مصممة بطبقتين مُكملتين بخطوط سوداء طولية، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الأبيض مع حقيبة سوداء من علامة شانيل لخيار ناعم وأنيق.

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عبايات بألوان داكنة لإخفاء عيوب الجسم

عبايات بألوان داكنة



تلجأ الكثيرات من النساء ذوات الجسم الممتلئ لتصميمات العبايات الداكنة؛ لإخفاء عيوب الجسم والتمتع بإطلالة حيوية أنيقة، لذا ظهرت نوف التميمي بعباية بنية فضفاضة مزينة بقماش أسود في أحد الأطراف، وأكملت إطلالتها بمجوهرات فضية وحذاء وحقيبة باللون الأسود لخيار بسيط وحيادي، ولمظهر ناعم للمناسبات ارتدت نوف عباية رمادية من الساتان المزين بخطوط من الفصوص الفضية في الأطراف، وأكملت تألقها بفستان أبيض مع حقيبة وحذاء باللون الأبيض.

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عبايات سوداء ناعمة من نوف التميمي



تعتمد الكثيرات من النساء على العبايات السوداء؛ حيث تضفي عليهن أناقة مميزة وفريدة من نوعها، لذا نسقت عباية سوداء من الساتان البليسيه المزين بأكمام عصرية مع مجوهرات فضية لليد وحقيبة فضية وحذاء فضي مزين بالفصوص، وفي الإطلالة الثانية اختارت عباية سوداء واسعة مزينة بفصوص فضية من الأسفل، وأكملتها بحذاء فضي وحقيبة سوداء من الجلد المميز.

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عبايات بألوان فاتحة للصباح

عبايات بألوان فاتحة



الكثير من الفتيات يفضِّلن ارتداء العبايات الفاتحة لمظهرهن الصباحي، ولإطلالة أنيقة وناعمة تزينت نوف التميمي بعباية زهرية فضفاضة مع تنورة بليسيه وحجاب بدرجة داكنة من الزهري، وأكملت مظهرها بحقيبة سوداء وحذاء زهري مزين بالأسود، وفي مظهر عصري تألقت بعباية خضراء بقماش بليسيه مع فستان أسود واسع، وأكملت مظهرها بحذاء أسود مزين بالفضي وحقيبة فضية مميزة، وأطلت في الإطلالة الأخيرة بعباية باللون البيج مزينة بخطوط رفيعة بأسلوب مميز مع حقيبة باللون البيج كذلك من علامة لويس فيتون، وارتدَتْ حذاءً أسود مصممًا بأسلوب أنيق.

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