دراسة: الرجال أكثر ذكاء من النساء في العمل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة عدم المساواة بين الرجال والنساء في أماكن العمل، إلا أن دراسة علمية حديثة، ضربت بهذه المساعي عرض الحائظ، بعد أن أثبتت أن الرجال أكثر ذكاء من النساء.

واشتمل البحث الخاص بالدراسة، 5 تجارب جرى فيها مسح بيانات أكثر من 3 آلاف شخص من حوالي 78 دولة، ما بين الرجال والنساء، للتعرف على أي الجنسين، أكثر ذكاء في مجالات العمل، حسب جريدة «ذا انسايدر» البريطانية.

العلوم والهندسة نقطة ضعف المرأة

وكشفت الاستطلاعات أن هناك حوالي من 70% إلى 75% من بين الرجال من هم أكثر ذكاءا من النساء، من بين المشاركين في التجارب.

وكشف مؤلف الدراسة، أندريه سيمبيان، أستاذ علم النفس في جامعة نيويورك، أن الرجال يتمتعون بالكثير من الصفات التي تؤهلهم للنجاح في مجالات العمل المختلفة، أكثر من السيدات.

وخلال السنوات الأخيرة ، كرس المختبر العلمي للطبيب «سيمبيان» نفسه للتحقيق في أسباب نقص تمثيل المرأة في مجموعة معينة من المجالات العلمية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث يتم تقييم سمات مثل الذكاء.

وبعد إجراء العديد من التجارب، أظهرت البيانات، أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات والطب، وذلك عقب قياس واختبار معدلات السرعة بين الرجال والنساء في عدد من الامور، كحل المسائل الحسابية المعقدة، وغيرها من الاختبارات الأخرى.

وقالت «سيمبيان»: «هناك ارتباطات ضمنية بين الرجال والنساء لا يمكن الكشف عنها بسهولة، فضلا عن وجود العديد من مؤسسات العمل التي تمنح المزيد من الفرص للرجال ويقيمون أداء الذكور بشكل إيجابي أكثر من السيدات دون أن يدركوا ما يفعلونه، وهو ما يترك آثارا سيئة في نفوس النساء، لذا قررت أن أدرس نسب الذكاء بين كل من الجنسين بشكل علمي صحيح».