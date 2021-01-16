«رانيا» تطلب الخلع بعد سنة زواج: «نكدي ورغاي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يمر عام على زواجهما حتى بدأت الخلافات التي حطمت حياتهما وحولتها إلى «كابوس» مزعج بسبب طبيعة شخصية الزوج التي لم تتمكن «رانيا.ح»، من تحملها إلا عام واحد حتى تنتهى قصة حبهما داخل محكمة الأسرة.

رانيا: نكدي ورغاي وبتاع مشاكل

«نكدي ورغاي وبتاع مشاكل»، هكذا وصفت «رانيا» صاحبة الـ 28 عامًا، زوجها أمام محكمة الأسرة في منطقة «كيت كات»، بعد استحالة الحياة بينهما ورفضها الاستمرار معه.

لم تكن تتوقع الزوجة طباع زوجها المثيرة للدهشة على حد قولها: «بعد 5 شهور من الجواز كل حاجة يعمل عليها مشكلة لو اتأخرت شويه في الأكل ممكن يضربني، ده غير النكد المستمر طول الوقت على اتفه سبب».

تحول «النكد»، إلى عنوان حياتهم رغم عدم مرور عام واحد على زواجهما إلا أن الحياة أصبحت مستحيلة بينهما، «بحس أوقات أنه مش بيعرف يضحك من كثر وشه اللي بقه على طول حزين كأنه بيخاف يفرح».

محاولات مستمرة لإقناع الزوج بضرورة تغير شخصيته ولكن دائما تنتهي بالفشل: «لما كنت بطلب منه يتغير كان يرد عليا لما تتغيري إنتى وتبقى ست مسؤولة عن بيتك، وفجأة اتقلب وبقت أنا اللي غلطانة».

صعوبة التعامل مع شخصية الزوج، جعلها تفكر في ضرورة تدخل بعض الأطراف حتى تتحسن علاقتهما، «ناس كتير ادخلت علشان تحل المشاكل بينا لكن كان رافض يسمع أي كلام من حد».

وجدت «رانيا»، أن الانفصال عن زوجها هو الحل الأفضل للتخلص من الحياة التي وصفتها بـ«التعيسة»، بعد مرور عام على زواجهما، ومع رفض الزوج وإصراره على استمرار زواجهما لم تجد وسيلة إلا الخلع وخاصة بعد اعتدائه عليها بالضرب أكثر من مرة دون أسباب مقنعة، على حد قولها.