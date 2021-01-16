عاصرت 4 أوبئة وهزمت كورونا مرتين.. معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ106: السر في الحليب

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفلت معمرة بريطانية بعيد ميلادها الـ106، وسط أقرانها بإحدى دور رعاية المسنين قي مدينة سانت هيلين، ببريطانيا.

وعاصرت السيدة المدعوة «ماري نيكولسون»، أحداث الحربين العالميتين وأربعة أوبئة للإنفلونزا، وهم، الإسبانية، والطيور، وكورونا المستجد، الذي أصيبت به، مرتين مؤخرا، واستطاعت التغلب عليه، والشفاء منه، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكانت ثبتت إصابة «ماري» بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، في ليلة رأس العام الجديد 2021، لكن صحتها بدأت في التحسن مجددا على مدار الأيام القليلة الماضية.

المعمرة تكشف عن سر طول عمرها

وتوضح «ماري»، أن تناولها للحليب كامل الدسم ومشتقاته من القشدة والزبدة، بصورة مستمرة، هي الأسباب في تمتعها بعُمر مديد، فضلا عن تناولها كوبا من الكحول ليلا، بشكل يومي.

وقالت السيدة البريطانية: «إحساس رائع عندما تخرج من العزلة وتجد الكثير من الهدايا في انتظارك، من قبل محبيك وأصدقائك، فها هو قد انتهى كوفيد بالنسبة لي، وتمكن من الاحتفال بعيد ميلادي وسط أصدقائي من جديد داخل الدار، فأنا فخورة بنفسي وأستمتع بحياتي دائما، والآن أشعر بتحسن جراء إصابتي الأخيرة بكوفيد- 19، فمن الجيد أن تتمكن الخروج من العزلة مجددا بعد شفائك».

وعن سؤالها عن سر وصولها لـ106 أعوام، أوضحت المعمرة، مازحة، أنه من أسرار طول عمرها، عدم وجود رجال في حياتها، فهي لم تتزوج، ولم تنجب أطفالا، فضلا عن تناولها للطعام الجيد والصحي بشكل مستمر، متابعة: «أشعر أنني بحالة جيدة بعد كوفيد، ولا شيء يمكن أن يعيقني، وسأعود إلى طبيعتي بأسرع ما يمكن».

وكشفت المعمرة التي ولدت في إنجلترا، أن عائلتها من أصل اسكتلندي، حيث أن والدها المدعو «مردوخ نيكولسون» في مدينة جلاسكو عام 1897، لكنه انتقل إلى مدينة ليفربول الإنجليزية للعمل.