محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شكل اليدين يعكس العمر غير الحقيقي، وذلك لأنها تكبر بشكل أسرع من الوجه، وبالرغم من ذلك، يمكنك تجنب حدوث ذلك عن طريق الإعتناء بهما جيداً.

وهناك 5 أسرار تجعل يديك تبدو أصغر بعشر سنوات، كما أورد موقع "bright Side".

1- غسل اليدين بشكل صحيح:

يمكن أن يؤدي التلامس المتكرر مع الصابون إلى فقدان يديك للرطوبة وبدء التقشر، لذا اتبع هذه القواعد البسيطة لتجنب ذلك:

- لا تستخدم الصابون المضاد للبكتيريا إلا في حالة الضرورة القصوى، وتجنب العطور فهي تجفف بشرتك وقد تسبب تهيجًا، لذا اختر صابونًا مرطبًا بزيت الجوجوبا أو زيت الزيتون أو الصبار.

- اغسل يديك بالماء الدافئ وليس الساخن للحفاظ على طبقة الحماية الطبيعية.

- تجنب استخدام المجففات الكهربائية واستبدالها بالمناشف الورقية.

2-ارتداء القفازات:

تتعرض يديك للضغط باستمرار بسبب عوامل خارجية مثل البرد والمواد الكيميائية والهواء الجاف، ولتقليل هذا الضرر ، يجب أن ترتدي قفازات لحماية بشرتك:

- القفازات الجلدية أو الفرو في حالات الطقس البارد.

- القفازات المطاط أو اللاتكس للأعمال المنزلية (غسيل الأطباق ومسح الأرضيات وتنظيف حوض الاستحمام، إلخ).

- القفازات المصنوعة من القماش لأعمال بستنة الحدائق.

3- ترطيب اليدين بشكل منتظم:

كريم اليدين الجيد لا يقل أهمية مطلقاً عن الشامبو أو الصابون، فعليك اختياره واستخدامه بكثير من الحكمة:

- قم بوضع الكريم حسب الحاجة ولكن ليس أقل من مرتين يوميًا (صباحًا ومساءً)، وإذا كانت بشرتك جافة، فعليك باستخدام كريم اليدين بعد كل مرة تقوم فيها بغسل اليدين، وللحصول على أفضل النتائج قم بوضع الكريم وارتداء القفازات القطنية ثم الذهاب إلى النوم.

- تحتاج أظافرك إلى الترطيب أيضًا، لذا افرك بعض كريم اليد بداخل الأظافر، وقم بشراء كريم يحتوي على فيتامين هـ للبشرة.

- تحتاج بشرتك إلى الترطيب من الداخل وكذلك من الخارج، لذا تناول كمية كافية من الماء.

4- تذكر القيام بعملية التقشير:

بعيداً عن الكريم، تحتاج اليدين إلى التقشير والماسكات مرة في الأسبوع.

وتعتبر مكونات ماسكات اليدين متوافرة بأكملها في ثلاجة المنزل، على سبيل المثال يمكنك خلط نصف ثمرة أفوكادو مع صفار البيض وملعقة كبيرة من عصير الليمون وقم بوضع هذا الخليط على يديك، واسترخي لمدة 20 دقيقة.

ويمكنك أيضاً استخدام خليط من زيت الزيتون والسكر كمقشر.

- نصيحة للكسولين، عند استخدام مقشر للجسم أو قناع للوجه، ببساطة ضعيه على يديك أيضًا.

5- استخدم واقي الشمس:

- قم بوضع واقي الشمس بشكل منتظم على يديك.

- يمكنك أيضاً استخدام الفواكه الحمضية لتبييض يديك، لذا قم بخلط ملعقة من عصير الليمون وملعقة من اللبن وملعقة من العسل واستخدمهم على يديك.