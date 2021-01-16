5 آثار جانبية لتناول العصائر كل يوم.. منها زيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

للعصائر فوائد كثيرة تؤثر على العديد من العمليات الحيوية في جسم الإنسان، ولكن بالرغم من ذلك لها العديد من الأضرار والآثار الجانبية عند تناولها كل يوم، وهي كالتالي:

1- الإصابة بمرض السكري:

يؤدي تناول العصير كل يوم إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم التي تتجاوز الحدود الصحية، ما يمكن أن يساهم على مدار سنوات عديدة في أمراض أكثر خطورة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب أو حتى ألزهايمر، وفقا لموقع "everydayhealth".

2- زيادة الوزن:

تحتوي العصائر على المزيد من السعرات الحرارية، وبالتالي يسبب ذلك بسهولة زيادة الوزن غير المرغوب فيه بسبب تناول كمية كبيرة من السعرات الحرارية، لذا من الأفضل تجنب تناول العصائر السكرية.

3- يزيد من خطر الإصابة بالمرض:

أشارت الدراسات الحديثة إلى أن تناول العصائر مرتبط بزيادة مقاومة الأنسولين وخطر الإصابة بمرض السكري، ووفقًا لدراسة واحدة في جامعة هارفارد، أفاد الباحثون بأن الجرعات اليومية من المشروبات السكرية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الرجال.

4- تلف الأسنان:

الأحماض والسكر الموجودين في عصائر الفاكهة، يمكن أن تقضم مينا أسنانك، مما يؤدي إلى ضعف وتلف أسنانك.

5- تلف الكلى إذا كنت مريض كلى:

تعد الفواكه مصادر غنية بالبوتاسيوم بشكل طبيعي، وهو أمر جيد عادة، ويلعب هذا المعدن دورًا رئيسيًا في تنظيم ضغط الدم، وإذا كنت تعاني من مرض مزمن في الكلى (CKD)، فإن هذه الوظيفة لا تعمل بشكل جيد، ويمكن أن يتراكم البوتاسيوم في الدم، لذا فمن المحتمل أنك ستتبع نظامًا غذائيًا مقيدًا بالبوتاسيوم، والذي سيتضمن الحد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، مثل الموز وعصير الجريب فروت والأفوكادو والتمر والكيوي والمانجو والجزر والبرتقال.