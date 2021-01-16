سمير صبري: زوجة والدي حاولت التفريق بينا.. «كانت بتغير مني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الفنان سمير صبري، عن بعض أسرار من حياته الشخصية خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس»، المذاع على قناة «الحياة».

وتحدث «صبري» خلال اللقاء عن تأثره بأسرته كثيرًا، إذ كان يعيش مع والده في الإسكندرية ويحتوي منزله على مكتبة كبيرة تضم مؤلفات لكبار الكتاب، التي ساهمت في تشكيل شخصيته: «كنت أتاثر جدًا من القصص المكتوبة.. زي إنى راحلة وببكي عند قراءتها.. وكنت بقلد والدي ووالدتي في متابعة الصحف وأمسك الجورنال مثل والدي».

وتحدث «صبري» عن انفصال والديه قائلا: «أوجه الشكر إلى أبي وأمي.. حتى عند انفصالهما كان هناك احترام وحب بينهما.. كنت لا أعرف لماذا الطلاق.. رغم زواج أبي وأمي بعد طلاقهما.. لكن لم أعاني من فراق الأب.. لكني تعلمت كيف أقدّر ظروف الناس وأحترم قرارتهم، وتقبلت بزواج والدتي من شخص آخر غير والدي».

وحكى الفنان القدير عن زواج والده من أخرى كانت تغير منه: «تأثرت بزواج والدي جدًا.. لأن زوجة والدي كانت بتغير مني ومن حب والدى لي.. لأن لها أولاد من زواج آخر وكنت أشعر أنها تريد أن تبعدني عن أبي».

آخر أعمال سمير صبري

ويذكر أن آخر أعمال الفنان سمير صبرى، كانت خلال مشاركته في رمضان الماضي بمسلسل «فلانتينو» مع الفنان عادل إمام، وعدد آخر من الفنانين منهم داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتى، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين.

ودارت أحداث المسلسل حول امتلاك نور، وجسد شخصيته الفنان عادل إمام، الذي عرف خلال الأحداث بـ«فلانتينو» وزوجته عفاف، دلال عبد العزيز، سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، وتدور الأحداث في شكل ملئ بالمغامرات بين الزوجين.