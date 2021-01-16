شيماء سيف ترقص على نغمات «ليه بيداري كدا» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة شيماء سيف، ضيفة على برنامج «لايڤ من الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة ON، حيث قدمت عددا من الفقرات المتنوعة للبرنامج، كان من بينها تقليدها في الرقص على عدد من الأغاني منها «ليه بيداري كدا» للفنانة روبي، ومهرجان «أنا جامد» وأغنية خليجية وكان آخرها تقليدها لرقص البالية.

وكان من ضمن الجمهور الذي حضر الحلقة، زوجها المنتج الفني محمد كارتر.

أسرار في حياة شيماء سيف

وخلال الحلقة كشفت شيماء عن عدد من الأسرار عن حياتها الشخصية، منها اسمها الحقيقي «شيماء حمدي محمد رشاد» وأن اسم «شيماء سيف» هو فقط اسم الشهرة، الذي يعود إلى المخرج «سيف ممتاز» الذي اكتشفها.

كما ذكرت أنها تمنت تقديم دور راقصة: «حاسة أن عندي إمكانيات مدفونة»، وتحدثت أيضًا عن محاولة أحد المنتجين في النصب عليها، إذ أقنعها بالمشاركة في عمل فني بدور شرف وأنها طلبت منه أجرًا معينًا لكنه رفض وعرض عليها أجرا أقل بكثير، ووافقت على أداء الدور وأقنعها أن الدور لشخصيتين فتاة وشقيقتها وأنها ستؤدي الدور للتوأم.

وتابعت «شيماء» بأنها اقترحت على المخرج بعض «الإفيهات» لتلقيها على أختها في المسلسل، لكنه رفض وبدأت بالفعل تصوير الشخصية الأولى حتى اكتشفت أنها تعرضت للنصب.

وأدركت «شيماء» ذلك من أحد المشاركين في العمل الذي أخبرها أن المسلسل عبارة عن حلقات مختلفة وكل ممثل يؤدي حلقتين فقط وأنها ليست شخصية فتاة وشقيقتها التوأم ولكنهم شخصيتين مختلفتين، وأنها ليست ضيفة شرف وتعرضت للنصب.