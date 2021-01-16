«لؤلؤة».. مي عمر بـ لوك جديد في أحدث ظهور (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها في أحدث ظهور لها بصورة جديدة عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، ظهرت فيه بـ «لوك» مختلف.

وارتدت «مي» ملابس «كاجوال» مع الاعتماد على المكياج البسيط، وانهالت تعليقات متابعيها على الصورة حيث أطلق عليها بعض المتابعين لقب «لؤلؤة».

كانت نشرت مي عمر عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» عدة صور من كواليس مسلسلها الجديد، قائلة: «وحشتوني جدا بس مشغولة في تصوير مشروعي الجديد لؤلؤ، مسلسل صعب وجديد محتاج تركيز وتحضيرات كتير»، مضيفة: «الوصول للحلم بيحتاج تعب ومجهود وتركيز وشغل كتير، بس بوعدكم بعمل ممتع مليان مفاجآت.. انتظروا لؤلؤ».

وذكرت مي عمر في تصريحات إعلامية لبرنامج «أي تي بالعربي»، أنها خضعت للعديد من البروفات على الغناء والاستعراضات، طوال الفترة الماضية، حتى تتمكن من تصوير مسلسلها الجديد «لؤلؤ» باحترافية، إذ جسدت شخصية مطربة شعبية، تقدم عدة أغاني شبابية وشعبية.

يعد مسلسل «لؤلؤ» البطولة المطلقة الأولى الفنانة مي عمر، عقب مشاركتها عدد من المسلسلات، على رأسها «الفتوة» مع النجم ياسر جلال، والذي تم عرضه في رمضان الماضي.

وكان آخر ظهور للثنائي مي عمر وزوجها محمد سامي أثناء عيد ميلاد الأخير خلال كواليس تصوير مسلسل «لؤلؤ» وكتب في تعليقه عليها عبارة غزل، «مع الملكة»، وتلقى عليها كثير من التعليقات، والتي كان من بينها، «هو في إيه الحب ولع في الدرة باين».

كما نشر «سامي» صورة له مع مي عمر في صالة الجيم، وكتب في تعليقه عليها، «هي كل حاجة ليا»، وتفاعل معه عدد كبير من جمهور ومتابعيه عبر الإعجابات والتعليقات.

ورغم أن مي عمر قليلة نشر صورها الشخصية مع زوجها المخرج محمد سامي، إلا أنها أيضا تحرص دوما على تقديم الشكر والحب له، وذلك عبر إنستجرام، حيث نشرت صورة تجمعهما وكتبت في تعليقها عليها، «ميهمنيش إيه مستنيني طالما أنت في ضهري».