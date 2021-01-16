7 علامات تشير إلى أن طفلك يعاني من حساسية الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعاني بعض الأطفال من الحساسية تجاه تناول بعض الأطعمة، وفيما يلي بعض الطرق التي قد يحاول بها جسد طفلك التعبير عن الحساسية تجاه الطعام، كما ذكر موقعا "thehealthy" و"healthychildren".

1- الغثيان:

إذا كان طفلك يشعر بالغثيان في كل مرة يتناول فيها البيض على الإفطار أو الحليب، فغالبا ما يشير ذلك إلى حساسية الطعام، وقد تكون ردود الفعل الأولى للطفل تجاه هذه الأطعمة خفيفة ثم تزداد شدتها.

2- الإسهال وآلام المعدة:

من العلامات الشائعة للحساسية أو عدم التحمل اضطراب الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة والإسهال، ومن الأعراض الشائعة وجود براز مخاطي أخضر قد يحتوي على خطوط من الدم، (يأتي هذا من التهيج الذي يسببه البروتين داخل بطانة الأمعاء).

3- التغيرات السلوكية:

يبدو أن بعض الأطفال يظهرون تغيرات سلوكية سلبية بعد تناول بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب الحساسية أو عدم التحمل، مثل الجلوتين وأصباغ الطعام ومنتجات الألبان، وإذا لاحظت أنه في كل مرة يحصل فيها طفلك على طعام ملون بصبغة صناعية، مثل اللون الأحمر يصبح سريع الانفعال أو عدوانيًا.

4- نوبات الربو:

رد الفعل الأقل شهرة لعدم تحمل الطعام هو نوبات الربو لدى أولئك الذين يعانون من عدم تحمل أو حساسية للكبريتات، لذا إذا وجدت أن طفلك يبدو أنه يصاب بالصفير أو يبدأ في السعال بعد الاستمتاع بوجبة خفيفة مصنعة المفضلة لديه، حيث تبدأ معظم نوبات الربو بضيق في الصدر، يليه أزيز وضيق في التنفس مع السعال، ويجب معالجة أي أعراض تظهر مع صعوبة في التنفس على الفور مع طبيب طفلك، لأن الحساسيات أو عدم التحمل يمكن أن تهدد حياته.

5- الصداع:

يمكن أن تؤدي الحساسية تجاه الطعام إلى حدوث الصداع لدى بعض الأطفال نتيجة الاستجابة الالتهابية في الجسم.

6- مشاكل البشرة:

البقع الحمراء التي تشبه لدغات البعوض، والطفح الجلدي والحكة والتورم.

7- الدوخة:

من العلامات التي تشير إلى أن طفلك يعاني من حساسية الطعام، هي الشعور بالدوخة والدوار أو الأغماء.