تنسيقات مميزة من الكويتية فاطمة المؤمن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 يناير 2021 10:41 صباحاً - الكويتية فاطمة المؤمن من أكثر مدونات الموضة تألقًا ومواكبة لخطوط الموضة، ويتابعها على إنستجرام قرابة مليونَيْ متابع؛ لكونها تقدِّم من خلال حسابها الكثير من الإطلالات العصرية والتنسيقات الشبابية المرحة، لذا رصدنا لكِ أحدث إطلالاتها لخيار مميز.



فساتين أنثوية من فاطمة المؤمن

تنسيق جريء للفستان الاحمر



تميل فاطمة المؤمن إلى اختيار الفساتين ذات الطابع الأنثوي المميز، لذا تأنقت بفستان أحمر طويل مصمم بفصوص في منطقة الصدر وبفتحة جانبية للساق، مع تسريحة الويفي المنسدل على أحد الكتفين مع مكياج أحمر صارخ لخيار مميز، وفي مظهر بسيط تجملت بفستان فوشيا بقماش الكارديجان، وأكملته بمعطف قصير بذات التصميم، وزينت مظهرها بحذاء رياضي باللون البيج، مع مكياج مرتكز على طلاء الشفتين الفوشيا وتسريحة الشعر الويفي.

تنسيقات باللونين الأبيض والأسود للعمل

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إطلالة عصرية



إن كنتِ من مُحِبَّات المظهر الحيادي في إطلالاتك العملية، فيمكنك أن تعتمدي عدة تنسيقات عصرية من فاطمة المؤمن؛ حيث ظهرت بشورت وبليزر عمليَّيْن باللون الأسود مع قميص أبيض، وأكملت مظهرها بنظارة وحقيبة باللون الأسود مع بوت طويل من الجلد، وسرحت شعرها بأسلوب مرفوع بقَصَّة مائلة ومموجة، وأطلت ببنطال واسع مع معطف أسود مزين بمطاطات وحزام عصري مع حذاء أسود بكعب وحقيبة فضية رمادية، وسرحت شعرها بأسلوب مموج مع مكياج ترابي، وارتدَتْ في الإطلالة الثالثة بليزر وبلوزة باللون الأسود مع بنطال أبيض مطبع بحمار الوحش الأسود، وأكملت مظهرها بحقيبة حمراء مع حذاء باللونين الأبيض والأسود لخيار كلاسيكي، كما نسقت بنطالًا واسعًا أسود مع قميص أبيض بأكمام منفوخة ومتوسطة الحجم مع ياقة ضخمة للمسة كلاسيكية، وأكملت مظهرها بتسريحة الويفي مع مكياج بني.

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خيارات عصرية من فاطمة المؤمن

تنسيق عصري ومريح



اعتمدت فاطمة المؤمن عدة تنسيقات عصرية بأسلوب مريح ومميز، ومن أبرز خياراتها تألقت ببنطال بني مرفوع الخصر مع حزام أسود نحيل مع بلوزة باللون البيج مزينة بالبرتقالي والزهري في الرقبة، وأكملت مظهرها بساعة فضية وحقيبة سوداء من الجلد، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر الويفي مع المكياج الناعم لخيار بسيط للعمل، وفي خيار مناسب للاحتفالات البسيطة اختارت فستانًا "ميدي" أبيض مطبعًا بالزهري والأسود مع معطف أسود طويل، وأكملت مظهرها بجوارب شفافة سوداء وحذاء أبيض، ومن الناحية الجمالية فضلت تسريحة الشعر المموج والمكياج الزهري، بينما تزينت في إطلالة أخرى بقميص أبيض طويل مع صدرية باللون البيج مطبعة بالأسود، وأكملت مظهرها ببوت طويل أسود وحقيبة سوداء، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل مع إكسسوار مميز للشعر.