كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 يناير 2021 10:41 صباحاً - يتميز اللون الروز بجاذبيته ونعومته، مما يجعله من أكثر الألوان المفضلة لدى العديد من الفتيات.

وتختلف طريقة تنسيق قطع الملابس باللون الروز بحسب الإطلالة، سواء كانت كاجوال أو رسمية، أو إطلالة بملابس السهرة.

ومن خلال هذا الألبوم، ستعرفين كيف تنسقين قطع ملابس باللون الروز في إطلالاتك اليومية، من وحي مدونات الموضة:



طريقة تنسيق المعطف باللون الروز من وحي لينا أسعد

لينا أسعد بمعطف روز طويل





في إطلالة ناعمة وأنيقة، نسقت مدونة الموضة الفلسطينية الأصل لينا أسعد المعطف الروز الطويل، المُصمم من قماش الصوف، مع بنطلون أسود من القماش، وتوب باللون الأبيض.

واعتمدت لينا أسعد مع إطلالتها إيشارباً من الشيفون باللون السيمون، مع حذاء بوت ذي رقبة قصيرة باللون الأسود، إضافة إلى حقيبة كتف من الجلد بنفس لون الإيشارب.

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طريقة تنسيق البليزر الروز الكاجوال من وحي روزي محمود

البليزر روز من روزي محمود





في إطلالة كاجوال نهارية أنيقة، اعتمدت المدونة روزي محمود بليزرْ أنيقاً باللون الروز، مُصمماً من القطن مع القماش اللامع باللون الروز أعلى الذراعين، إضافة إلى صدر على شكل حرف V باللون الأبيض، يتوسطه سحّاب باللون الأسود.

ونسقت روزي محمود مع إطلالتها بنطلوناً أسودَ ضيقاً من الجينز، مع حذاء بوت ذي رقبة قصيرة من الجلد الأبيض، إضافة إلى إيشارب من الشيفون الأبيض.

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تنسيق البلوفر الروز مع المعطف الطويل على طريقة أمية زين

أمية زين ببلوفر باللون الروز





في إطلالة نهارية أنيقة، نسقت مدونة الموضة الفنزويلية الفلسطينية أمية زين، البلوفر الروز الطويل مع المعطف الطويل ذي الرقبة العريضة.

واعتمدت أمية زين مع إطلالتها بنطلوناً من الجلد الأسود، مع إيشارب باللون البيج، وآيس كاب من الصوف باللون الروز الباستيل.

كما نسقت أمية زين مع هذه الإطلالة حذاء بوت ذي رقبة قصيرة من الجلد الأسود اللامع ذي رباط أمامي، وحقيبة كتف باللون الأوف وايت.

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تنسيق فستان السهرة الروز من وحي رهف الشامي

رهف الشامي بفستان روز





إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة أنثوية جذابة بفستان سهرة باللون الروز، يُمكنكِ الاستعانة بهذه الإطلالة الأنيقة لمدونة الموضة المصرية رهف الشامي، التي نسقت فستاناً باللون الروز، مُصمماً من قماش التول المبطن.

ويتميز تصميم هذا الفستان الأنيق، بتوب ذي أكمام طويلة مع رقبة عالية مرفوعة، وتنورة بتصميم A line ، ذات ثنيات طولية أنيقة، أبرزت التصميم المميز لقماش الفستان، الذي صُمم من التول باللون الروز الباستيل، والمبطن بالقماش الليكرا باللون الروز.

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