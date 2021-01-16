إطلالات شتوية من نينا سبيتي للمحجبات النحيلات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 يناير 2021 10:41 صباحاً - نينا سبيتي، يوتيوبر لبنانية تمتلك أكثر من نصف مليون متابع على قناتها في يوتيوب، حيث تشارك مع متابعيها أبرز الصيحات الجمالية في عالم الموضة، بالإضافة إلى الموضوعات المتنوعة التي تهم النساء كافةً، واليوم جمعنا لمُحِبَّاتها من أحدث إطلالاتها أبرز التنسيقات الشتوية؛ لتستوحين منها بعض الأفكار.



تنسيقات رياضية مريحة من نينا سبيتي

تنسيقات رياضية مريحة من نينا سبيتي



اعتمدت نينا سبيتي على تنسيقات الأزياء الرياضية بالأسلوب المريح والناعم، لذا تأنقت ببنطال وبلوزة وحجاب يكسوهم اللون الأبيض مع معطف فوشيا طويل، وأكملت مظهرها بحذاء أبيض مطبع بالفوشيا والأسود لزي ناعم وأنيق، وظهرت في الإطلالة الثانية ببنطال ومعطف طويل باللون الأسود مع هودي برتقالي، وأكملت مظهرها بألوان حيادية لخيار عصري ناعم، وارتدَتْ في إطلالة ناعمة يومية بنطالًا أبيض واسعًا مع هودي بدرجة الباستيل السماوي، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الأبيض.

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إطلالات كاجوال بالجينز للشتاء

إطلالات كاجوال بالجينز للشتاء



يُعد بنطال الجينز رفيقًا لجميع المواسم ومختلف المناسبات، وهو مناسب بشكل كبير للمحجبات؛ حيث يسهل تنسيقه بأسلوب أنيق ومواكب لخطوط الموضة، لذا نسقت نينا سبيتي بنطال الجينز الأزرق مع بلوزة زرقاء طويلة من الصوف، وأكملت مظهرها بوشاح بكاروهات اللون الأزرق، وكسرت مظهرها الأحادي بحجاب وحذاء يكسوهما اللون الأبيض، وفي إطلالة ثانية اختارت بنطالًا من الجينز الأسود مع قميص طويل أخضر مصمم بربطة ناعمة في الخصر، وأكملت مظهرها بحذاء عنابي وحقيبة بيضاء صغيرة، كما أطلت ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء من الصوف ومعطف بني من الفرو المنفوخ لمظهر ناعم مناسب للنحيلات.

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خيارات شبابية للشتاء من نينا سبيتي

خيارات شبابية للشتاء من نينا سبيتي



إن كنتِ بحاجة لإطلالة شبابية مواكبة لخطوط الموضة، فقد تألقت نينا سبيتي ببنطال أسود ضيق مع بلوفر أبيض مزين بحزام أسود للخصر و وشاح بني من الفرو الثقيل لخيار حيادي عملي، وفي إطلالة أكثر فخامة وعصرية تجملت نينا بفستان أبيض قصير مصمم برقبة مرتفعة مع معطف من الجلد الأصفر المزين بقصة عملية إلى جانب حزام الخصر، وأكملت مظهرها ببوت طويل أبيض وحقيبة عصرية زرقاء، ولخيار أنثوي تزينت ببنطال أسود وبلوزة زهرية مع معطف أبيض شتوي ووشاح مطبع بكاروهات اللون الزهري والأسود، وأكملت إكسسوارات إطلالاتها بألوان الأزياء.

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