٨ قطع لا تخلو منها خزانة الرجل الأنيق

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 يناير 2021 10:41 صباحاً - من وقت إلى الآخر تشعر بأن هناك شيئاً ما ينقص خزانتك لتحصل على إطلالة أنيقة سواء كانت رسمية أو كاجوال، ولكن ما لا تعرفه، أن هناك بعض القطع إذا كانت متوافرة في خزانتك فستكون أنيقاً ومستعداً في أي وقت.



البدلة الرسمية:



البدلة الرسمية قطعة أساسية في خزانة أي رجل أنيق فهي القطعة المناسبة لحضور أي مناسبة مثل حفلات الزفاف، مقابلات العمل، والمؤتمرات وغيرها، ويجب أن تتأكد كل فترة أن البدلة لا تزال قياسها مناسباً لك، فقد تفقد بعض الوزن أو تزيد وهذا يجعل مظهرها غير مناسب.

ومن الأفضل أن تكون هذه البدلة باللون الرمادي أو الكحلي، لأنهما من الألوان المميزة وتجعلك مختلفاً ومتميزاً.

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البليزر:

البليزر



القطعة الثانية التي عليك الحرص على أن توجد في خزانتك هي البليزر؛ لأنها ستكون مناسبة للإطلالات التي لا تحتاج إلى الطابع الرسمي التي تحتاج خلالها إلى ارتداء البدلة، ولا الطابع الكاجوال الذي تكون فيه القطع بسيطة، فالبليزر يضمن لك إطلالة أنيقة وغير متكلفة في الوقت نفسه.



معطف طويل:

معطف طويل



أيضاً يجب أن يتوافر لديك في خزانتك معطف طويل لإطلالة مميزة في فصل الشتاء، وحتى تعتمد صيحة الطبقات المميزة والتي تضيف لمسة أنيقة على ملابسك.



جاكيت كاجوال:

جاكيت كاجوال



يجب أن يتوفر لديك بجانب المعطف جاكيت كاجوال يتناسب مع التجمعات التي تحضرها مع الأصدقاء، أو الطلعات اليومية التي لا تحتاج إلى الكثير من التكلف في الملابس، ويفضل أن يكون من الألوان الأساسية ليتناسب مع مختلف قطع الملابس التي ترتديها معه.

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بولو تي شيرت:

بولو تي شيرت



من القطع المهمة أيضاً التي يجب أن تحتوي عليها خزانتك هي التيشيرت البولو، فهو قطعة كاجوال، ولكنها تحتوي على عناصر الأناقة في التصميم.



بنطال قصير:

بنطال قصير



وبجانب هذا يجب أن يتوافر لديك بنطال قصير "شورت" مميز للرحلات البحرية مع الأصدقاء أو العائلة، فيجب أن تحافظ على أناقتك في أي مكان.



حذاء جلد أنيق:

حذاء جلد أنيق



يجب أن يتوافر في خزانتك حذاء جلد مناسب لمختلف الإطلالات الكلاسيكية التي تتوفر لديك.



حذاء رياضي:

حذاء رياضي



الأمر نفسه بالنسبة للحذاء الرياضي يجب أن يكون لديك؛ حتى تستطيع تنسيقه مع الإطلالات الكاجوال.

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