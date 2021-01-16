ما هي توقعات خبراء اتجاهات الجمال لعام 2021؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 يناير 2021 10:41 صباحاً - لم يكن روتين الجمال محصناً من تأثيرات فيروس كورونا خلال عام 2020، نظراً الى إغلاق صالونات التجميل في كل مكان، بما فيه العناية بالبشرة، المكياج، الشعر، الأظافر، وكل ما له علاقة بجمال المرأة. لكن مع بدء انحسار هذه الجائحة نوعاً ما، ما هي اتجاهات الجمال المتوقعة التي ستهيمن خلال 2021 وفقاً للخبراء؟ الإجابة في هذا المقال.



حماية متقدمة للبشرة من الضوء الأزرق

حماية متقدمة للبشرة من الضوء الأزرق



نظراً الى انتشار فيروس كورونا في كل مكان، أصبح كل شي في حياة المرأة تقريباً رقمياً، وبالتالي فإن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الكومبيوتر يشكل خطراً كبيراً على البشرة على المدى الطويل. لذلك، تعمل الشركات على اكتشاف المزيد من المكونات المبتكرة التي بإمكانها مكافحة الآثار الضارة التي تنتج عن الضوء الأزرق، والتي ستكون متاحة في مستحضرات العناية بالبشرة التي تصدر تباعاً في الأسواق خلال 2021.

تابعي المزيد : مكياج عيون 2021... هذه أبرز الخيارات



مستحضرات الماسكني

مستحضرات الماسكني



الماسكني Maskne مشكلة تجميلية جديدة فرضها وباء كورونا، وهي تحديداً مشكلة تهيج البشرة وحب الشباب التي تظهر نتيجة ارتداء الكمامة. بالتالي، صممت الشركات العالمية الرائدة العديد من ماسكات الوجه والسيروم وغيرها من مستحضرات العناية بالبشرة، التي تقلل من تأثير الكمامة على بشرة الوجه، وهي ستكون الأكثر رواجاً في 2021.

تابعي المزيد : قواعد جمالية عليك نسيانها في 2021



أحمر الشفاه السائل

أحمر الشفاه



يتوقع خبراء المكياج أن يحقق أحمر الشفاه السائل Liquid lipstick، الذي يدوم طويلاً، عودة قوية في 2021، خصوصاً أن النساء أصبحن في حاجة الى مستحضرات المكياج التي تثبت على البشرة والشفاه لساعات طويلة، ولا تتأثر إطلاقاً بارتداء الكمامة.

تابعي المزيد : الحواجب المناسبة للعيون المبطّنة



إجراءات تجميلية لمنطقة العين

إجراءات تجميلية لمنطقة العين



لا شك أن العمل طويلاً على شاشة الكومبيوتر وتمضية الكثير من الوقت في اجتماعات الزوم، يتركان أثراً كبيراً على منطقة العين، لذلك يعمل المختصون على إجراءات تجميلية ومستحضرات جديدة تعالج مخاوف المرأة في ما يتعلق بمحيط العين، مثل التجاعيد والخطوط الدقيق والانتفاخات والهالات السوداء وتدلي الجفن السفلي... خصوصاً كريمات العين التي تحتوي على الكافيين الذي يعمل على تنشيط وتفتيح البشرة والتخفيف من الانتفاخات.

تابعي المزيد : كيفية تطبيق مكياج غرافيكي أزرق للمناسبات



العناية بالشعر المضادة للبكتيريا

العناية بالشعر المضادة للبكتيريا



عادة، تلمس المرأة شعرها عشرات المرات خلال الساعة الواحدة، لذلك من المحتمل أن يصبح ملوثاً بمجموعة كاملة من البكتيريا والفيروسات التي لا يمكنك رؤيتها. لذلك، بدأت العلامات التجارية في تطوير مستحضرات العناية بالشعر المضادة للبكتيريا والميكروبات، والتي تقضي على الجراثيم والأوساخ التي تعلق في الشعر خلال النهار.

تابعي المزيد : أفضل الطرق لاعتماد الأيلاينر الأحمر