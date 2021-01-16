أغرب 7 حفلات زفاف في مصر.. «المعازيم راقصات والعروسة لابسة أسود»

القاهرة - سمر حسين - أخبار من الوطن نيوز

ليلة العمر.. هكذا يطلقون على ليلة الزفاف والتي قد يمتد التحضير لها لفترة تزيد أحيانًا على العام، فيعكف العروسان على التخطيط لليلة العمر وتحديد كل شيء فيها وقد يستعينون بمنظم أو منظمة أفراح، يكونون المسؤولون عن تنظيم كل شيء في الفرح، بدءا من الأزياء والزفة ودخول العروسين إلى البوفيه والفقرات إلى نهاية الفرح.

العديد من منظمي الأفراح شهدوا حفلات زفاف غريبة بناء على طلب العملاء، تحدثوا عنها في لقاءات تلفزيونية نرصدها في التقرير التالي:

زفة عروسة على هودج جمل

حكت منظمة الأفراح سلمى مشرفة، أن أغرب طلب قابلته أثناء عملها كمنظمة أفراح أن العروسة طلبت تدخل الفرح وهي تركب «هودجا» على جمل، مثل أفلام علاء الدين القديمة، ومرة أخرى طلبوا منها أن يخرج العريس والعروسة من قوقعة.

فرح هندي استمر 7 أيام

منظم الأفراح إسلام عادل، حكى عن أغرب فرح نظمه، وهو فرح هندي في شرم الشيخ لعائلة من الهند، وأقيم في شرم الشيخ وأقيم لمدة 7 أيام كل يوم 3 أفراح مختلفة في نفس الفرح.

فرح على شكل سيرك

محمد جبر توني، منظم الأفراح نظم أغرب فرح في حياته، حيث كان عبارة عن سيرك، وظل ينظم له لمدة عام، وأحضر فيه فيلا مصنوعا من الفوم وقرود حية وتمساحا ولكن الفندق منع دخولها.

فرح سبعيناتي

إيمان شتا نظمت فرحا سبعيناتيا، حيث كان كل شئ في الفرح من فترة السبعينيات بما فيها أزياء الحضور، حيث ارتدى الشباب «بناطيل شارلستون» وتسريحات شعرهم كانت تسريحات السبعينات وسيارة الزفاف كانت موديل سبعيناتي.

24 راقصة بالبدلة الحمراء

نور الله منظمة الأفراح، زوجت عروس 3 مرات في 3 أفراح، وكل مرة كانت تنتهي بالطلاق كل مرة، وكان أغرب حفل زواج نظمته، حيث طلبت فيه العروس 24 راقصة جميعهن ببدل رقص حمراء ليزفوها إلى زوجها.

فرح باللون الأسود

أمنية ناجي منظمة الأفراح، تحكي عن أغرب فرح، حيث طلبت عروس أن يكون فرحها باللون الأسود بالكامل «كانت طالبة كل حاجة بالأسود فستان الفرح وأزياء المعازيم حتى الورد طالبت بصباغته بالأسود».

صديقات العروسات «رقاصات»

فرح بنداري، منظمة الأفراح، حكت عن أغرب طلب قابلته في حياتها، حيث طلبت العروس من صديقاتها أن يلبسن بدل رقص، وأن يقمن بزفها، وبالفعل ارتدين بدل رقص نفس الشكل وقمن بزفاف صديقتهن.