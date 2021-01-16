الامارات | غذاء خارق في الشتاء.. خبراء ينصحون بتناوله

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شكرا لقرائتكم خبر عن غذاء خارق في الشتاء.. خبراء ينصحون بتناوله والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف خبراء الجمعية الألمانية للتغذية الكرنب بأنه يعد بمثابة غذاء خارق خلال فصل الشتاء؛ إذ يزخر بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.
وأوضحوا أن الكرنب غني بفيتامين C، الذي يعمل على تقوية المناعة، وفيتامين E، الذي يحارب شيخوخة البشرة، وفيتامين K، الذي يتمتع بأهمية كبيرة لتخثر الدم. كما يحتوي على الكالسيوم المهم لصحة العظام.
ويمتاز الكرنب بأنه قليل السعرات الحرارية وقليل الدهون، ما يساعد على التمتع بالرشاقة، بينما يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة من ناحية وتعمل على تنشيط الهضم من ناحية أخرى.
ويتمتع الكرنب أيضاً بمضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات والفلافونويد والبيتا كاروتين وفيتامين C، والتي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة التي تُعجّل بشيخوخة البشرة وترفع خطر الإصابة بالسرطان.
وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع الكرنب بتأثير إيجابي على مستوى الكوليسترول بالدم؛ إذ إنه يعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) ويرفع مستوى الكوليسترول المفيد (HDL)، ما يسهم في الحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والأزمات القلبية.
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