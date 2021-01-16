قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل خبز بالخضار، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل خبز بالخضار

3 أكواب دقيق

ملح

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

بيضة

فانيليا

ربع كوب زيت

جزر مسلوق مفروم

بطاطس مسلوقة مفرومة

فلفل رومي مفروم

1 كوب لبن

للوجه

كمون صحيح

شمر صحيح

بيض

فانيليا

طريقة عمل خبز بالخضار

يخفق الدقيق مع اللبن والسكر وكيس خميرة فورية وربع كوب زيت ورشة ملح وبيضة وفانيليا.

تضاف الخضروات وتجن المكونات سويًا.

تترك العجينة مغطاة حتى تتخمر ثم تشكل على هيئة كرات.

يخلط البيض مع الفانيليا ثم يدهن به وجه الخبز.

تضاف حبوب الكمون والشمر ثم يسوى بالفرن ويقدم.