طريقة تحضير العيش الشامي خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - العيش الشامي من الأكلات ذات الشعبية الكبيرة، التي يتم الاعتماد عليها كمكون أساسي في العديد من الوجبات، وسط بحث ربات البيوت على طريقة سهلة لتحضيره في المنزل.

وفيما يلي وصفة سهلة وعملية لتحضير العيش الشامي في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الأيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير العيش الشامي

دقيق

ملح

لبن بودرة

سكر

ماء

خميرة فورية

طريقة التحضير العيش الشامي

1- في البداية يجب خلط الدقيق مع الخميرة في وعاء عميق.

2- إضافة اللبن البودرة ورشة من السكر ورشة من الملح على الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب.

3- في الخطوة التالية يتم إضافة الماء مع الاستمرار في التقليب، حتى يتم مزج جميع المكونات والحصول على قوام متجانس.

4- يجب تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة، ثم يتم تغطيتها حتى تتخمر.

5- في النهاية يتم تفرد كرات العجينة بالنشابة، ثم وضع الخبز في مقلاة على نار عالية حتى تمام النضج.