طريقة عمل شوربة بطاطا بالكريمة

القاهرة - سمر حسين - شوربة البطاطا بالكريمة، من الأطعمة غير الشائعة، التي يتم خلالها استعمال البطاطا بطريقة غير تقليدية، والتي تتميز بالمذاق المختلف، وتساعد في التدفئة، فضلا عن عناصرها الغذائية الجمة.

وقدم الشيف الشربيني، وصفة سهلة للاستمتع بشوربة البطاطا بالكريمة، خلال برنامجه عبر قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير شوربة بطاطا بالكريمة

- ملح

- بطاطا

- كريمة لباني

- زبدة

- مرقة

- بصل

- كرات

طريقة تحضير شوربة بطاطا بالكريمة

- في البداية يجب خلط كلا من الزبدة مع البصل والكرات مفروم.

- إضافة رشة من الملح عى الخليط.

- في الخطوة التالية يتم تقطيع البطاطا وإضافتها مع مكعب مرقة.

- إضافة القليل من الماء على الخليط السابق.

- وضع جميع المكونات المخلوطة في حلة عميق على الناس حتى تنضج البطاطا.

- إضافة الكريمة اللباني، ثم فرم المكونات في الخلاط، وتقديمها.