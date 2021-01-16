متهمة بالسب والتشهير.. معلومات عن السورية إنجى خوري «المثيرة للجدل» «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، صاحبت تداول أنباء عن إلقاء القبض على الفنانة السورية نجوى خليق الله، الشهيرة باسم إنجي خوري، للتحقيق معها في التهم المنسوب إليها من السب والتشهير بالفنانة اللبنانية وعارضة الأزياء «شيراز»، وسط تأكيد مصادر مطلعة على إلقاء قوة من الأمن الجنائي السوري، على الفنانة السورية في محيط منطقة «المزة» السورية، بجانب التحقيق معها أيضًا في تهمة دخولها للعاصمة اللبنانية بيروت بطريقة غير شرعية.

فيما يلي أبرز المعلومات عن الفنانة السورية إنجي خوري «المثيرة للجدل» خلال النقاط التالية.

1- اعتادت نشر جلسات تصوير بوضعيات مثيرة وجريئة مع ملابس مكشوفة.

2- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مليون و400 ألف شخص.

3- منذ عدة أشهر تداول مقطع فيديو لها بملابس جريئة، وظهرت منطقة حساسة بجسدها أثناء حديثها مع الجمهور خلال جلوسها داخل مقهى أثناء تدخين الشيشة.

4- في فبراير الماضي، نجحت في التسلل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تخفيها بارتداء عباءة فضفاضة، للعبور عن طريق الحدود اللبنانية السورية.

5- أدعت خطفها على يد الفنانة اللبنانية قمر وطليقها الفنان اللبناني آدم، ما تسبب في التراشق اللفظي بينهما على منصات التواصل الاجتماعي، ما تسبب في استدعاء مكتب الآداب ومكافحة المخدرات لهما، للتحقيق في الأمر، والذي انتهى بتوقيع إقرار بعدم نشر أي شئ من شأنه الإساءة إلى الأخلاق والآداب العامة.

وبدورها، ردت الفنانة اللبنانية قمر على اتهامات إنجي خوري ضدها، في تصريحات إعلامية، قائلة: «إنجي ترغب في دخول المجال الفني بمساعد طليقي الفنان آدم، فضلا عن سعيها المستمر للارتباط به، إلا أن آدم رفض الأمر تماما، وكشف لي كل التفاصيل التي دارت بينهما، وهو الأمر الذي أغضبها ودفعها لهذه الحيلة حتى تنال منا، وأرى أنها أضرت نفسها من أجل اتهامنا في الاعتداء عليها بعد أن كشف آدم أمرها».