أزهري لـ الأمهات: كثرة النوم تشير لإصابة ابنك بالسحر.. وهذه طريقة تحصينه

القاهرة - سمر حسين - ماما

الخوف من الحسد أو السحر أمر ينتاب الكثير وخاصة الأمهات، اللاتي يرتجفن خوفا على أبنائهن، خاصة عقب تداول الصور والأحاديث التي تشير لتعرض شخص للحسد، أو السحر، والخوف من العقبات في الرزق، والتعليم، أو حتى الزواج، أمور تخشاها الأمهات على أطفالهن، خاصة بسبب الحسد بكونه مذكور بالقرآن الكريم.

ولعل ما أثار حفيظة الكثير خلال الأيام الماضية، خاصة الأمهات، هو مشاركة العديد لصور تحوي طلاسم، زعموا أنها أسحار مدفونة، الأمر الذي دوما ما يتسبب في جدل حول التصديق في تلك الروايات من عدمها.

أزهري يرد: السحر موجود

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود منصور، مدرس التفسير بجامعة الأزهر، أن الحسد والسحر مذكوران في القرآن الكريم في أكثر من موضع، مشيرا إلى أن الحسد هو تمني زوال النعمة من غيرك، أما السحر، فهو أذى الإنسان لأخيه الإنسان، بهدف وقف حاله، ومستقبله، من خلال اللجوء للدجالين والمشعوذين، قائلا: «بيكون عبارة عن أعمال دجل وشعوذة بيستدعوا الجن فيها لخدمتهم وتحقيق رغباتهم وبيكتبوا طلاسم باللي عاوزين يضروا بيه غيره، لكن طبعًا بيتفك».

أعراض تشير إلى سحر ابنك

وأشار مدرس التفسير بجامعة الأزهر لـ«هُن»، إلى عدة أعراض تشير بوجود السحر، والتي حددها على النحو التالي:

كثرة النوم

الضيق بدون سبب

الشعور بالزعل بشكل مستمر

الإرهاق بشكل ملحوظ ومستمر دون سبب

بعض توقف الأعمال أو الخطوات في الحياة العملية أو الاجتماعية دون سبب واضح بشكل مستمر .

كيف يتم الكشف عن وجود سحر

وأكد الدكتور محمود منصور، أن الطريقة الوحيدة لكشف السحر، هي الرقية الشرعية، من خلال بعض الأعراض: وهي بحسب قوله: «لو الضحية شربت السحر بيحصلها ألم في المعدة لا يحتمل، ولو الضحية خطت عليه بقدميها، بيحصلها ألم في الظهر والكتفين والقطنية».

كيف تحصنين منزلك وأولادك من السحر؟

ونصح الدكتور محمود منصور، بعدة أمور لتحصين الأنفس من أعمال السحر، وهي:

المواظبة على الصلوات

قراءة سورة البقرة

المواظبة على قراءة أذكار الصباح والمساء.